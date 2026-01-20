Escándalo mundial en final de la Copa Africana enfureció a la FIFA: Infantino habló

La victoria de Senegal 1-0 ante Marruecos en la final de la Copa Africana de Naciones sigue generando polémica.

Todo se originó porque, en el minuto 97 de la final, El Hadji Malick Diouf, lateral izquierdo senegalés y jugador del West Ham de Inglaterra, forcejeó con Brahim Díaz, jugador marroquí del Real Madrid. Tras una revisión con el VAR, el conjunto arbitral ordenó un penal a favor de Marruecos, decisión que desataría la polémica en la cancha.

En desacuerdo con la pena máxima, el entrenador senegalés Pape Thiaw ordenó a sus jugadores abandonar la cancha, y solo en el minuto 112 Brahim pudo cobrar el penal, que terminó errando.

Este acto sigue generando rechazo a nivel mundial. Entre los más críticos con esta conducta ha estado Gianni Infantino, presidente de la FIFA. El dirigente cuestionó al cuerpo técnico y a los jugadores del equipo senegalés y, en su cuenta de Instagram, escribió: “Espero que los cuerpos disciplinarios pertinentes de la CAD tomen las medidas apropiadas” y “las escenas desagradables presenciadas (el domingo) deben ser condenadas y nunca repetidas”.



Varios medios de comunicación del Reino de Marruecos, como “Le Desk” y “Le Matin”, siguen titulando que la estrategia de abandono de la cancha de Senegal obedeció a un plan de desestabilización por parte del conjunto marroquí.

Finalmente, Senegal ganó su segunda Copa Africana de Naciones y ya está en Dakar para celebrar. Marruecos, que fungió como local, no gana la Copa Africana de Naciones desde 1976.

