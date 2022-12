El impactante gesto de Cristiano Ronaldo al ser sustituido por Zidane

Zinedine Zidane retiró del campo a Cristiano Ronaldo cuando su equipo vencía 2-1 a Las Palmas.



Según 'Madrid-Barcelona.com' el astro portugués le dijo al técnico francés "No entiendo por qué me has cambiado (…) Estoy decepcionado contigo” Esto despertó todo tipo de rumores sobre la ruptura de la buena relación entre Zizou y Crisitano.



“Tranquilo ‘Cris’, necesitas descanso, jugarás contral el Dortmund los 90 minutos”, respondió rápidamente Zidane para calmar al jugador Luso.



Publicidad



El Real Madrid empató 2-2 en su visita al campo de la Unión Deportiva Las Palmas. Con este empate suma 14 puntos y se mantiene líder de La Liga BBVA.