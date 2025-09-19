“El línea tenía que ayudarlo”: Jorge Ramírez sobre error de Andrés Rojas en Copa Libertadores

El analista arbitral Jorge Ramírez se pronunció en Blog Deportivo de Blu Radio sobre el error del árbitro colombiano Andrés Rojas en el partido de la Copa Libertadores entre Flamengo y Estudiantes de La Plata, una jugada que ha generado polémica internacional y cuestionamientos al arbitraje sudamericano, y que derivó en la expulsión

Ramírez fue enfático en que la responsabilidad no debía recaer únicamente en Rojas, pues sus asistentes tenían la posibilidad de intervenir: “El línea tenía toda la visión para llamarlo y ayudarle, porque está claro que el VAR no podía intervenir en esta situación”, señaló.

Sobre las críticas que acusan de mala fe al árbitro, el analista defendió su labor: “Puede que haya ocurrido un error de apreciación, pero no premeditarlo para decir que fueron comprados o direccionados. Están hablando más desde la frustración”, explicó, luego de un comunicado emitido por el club afectado en el que señalaron que los errores parecen premeditados.

Ramírez también se refirió al futuro inmediato del juez colombiano, indicando que estaría cumpliendo compromisos con la Conmebol: “Me imagino que tiene que estar viajando a las pruebas físicas y al seminario antes de la competencia. No tiene nada que ver, aunque seguramente sí se van a cuidar de ponerlo en los primeros partidos, porque se vuelve ya un escándalo internacional”.



En cuanto a la expulsión por doble amonestación, tema que motivó la controversia, el experto indicó que se trata de un punto que está siendo revisado: “Ya están estudiando estas situaciones de error en segunda amonestación. Se está trabajando para evitar ese tipo de injusticias, que vienen ocurriendo seguidamente en el torneo colombiano”, reveló sobre una posible novedad den el reglamento.

Finalmente, sugirió que las competencias internacionales deberían contemplar mecanismos para corregir este tipo de sanciones: “Tiene que estar dentro del reglamento de la Copa. Como no está en el VAR, deberían implementarlo. Deberían estudiar la posibilidad, habría que mirar si la Copa Libertadores tiene establecido esto”, concluyó.