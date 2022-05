"Él no es de cobrar penaltis, me sorprendió realmente": Agustín Garizábalo, formador de Borré

Agustín Garizábalo, uno de los formadores del delantero colombiano Rafael Santos Borré, contó en diálogo con Blog Deportivo que lo sorprendió saber que el barranquillero cobraría el último penalti en la final de la Europa League .

"Me escribieron a decir que iba a cobrar el definitivo y casi me da un 'yeyo'. El normalmente no cobra penaltis, él no es de estar ahí. Me sorprendió realmente", señaló Garizábalo, preguntado sobre si Borré siempre tuvo esa personalidad.

"Estoy muy feliz, porque se merece todo eso, su carrera no fue fácil. Pero fíjate que el hombre seguramente va a tener también la oportunidad de aportar a la Selección Colombia", añadió el formador de Borré, a quien calificó como "un tipo muy agradable y querido".

Garizábalo recordó cómo comenzó Borré a dar sus primeros pasos y señaló que, tras enviarlo a una especie de pasantía por 15 días en una final de selecciones, "porque había mucha gente preguntado por él", lo llamaron a pedir que lo dejarán "y él se quedó jugando en Cali".

El formador de Borré, reconociendo que el juego del atacante "es un trabajo de mucha gente", relató también que, en sus inicios, Borré le "recordaba un poco a Armando Carrillo por los movimientos y por técnica a Freddy Montero", agregando que desde que lo vio se dio cuenta de "que tenía algunas cosas especiales" y eso lo llevó a hacerle un "seguimiento por dos años".

Escuche la entrevista completa en Blog Deportivo: