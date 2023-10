Él no está satisfecho: Didier Deschamps habla sobre situación de Kylian Mbappé

El seleccionador francés, Didier Deschamps , aseguró este jueves que el propio Kylian Mbappé sabe que no está atravesando su mejor momento de forma, pero aseguró no estar inquieto porque lo supera con su ambición competitiva.

"No está en su mejor forma, a la imagen de los resultados de su equipo, pero sigue siendo un jugador con mucha influencia. Todos los jugadores tienen momentos de menos rendimiento, puede que se deba a que su preparación no hay sido clásica", señaló el técnico en referencia al mes que se pasó en el dique seco por el pulso que mantuvo con el PSG a causa de su negativa a renovar su contrato.

Deschamps incluyó a Mbappé en su lista de 23 para afrontar los dos próximos partidos de Francia, contra Países Bajos el próximo día 13, cuando pueden lograr el billete directo para la clasificación para la Eurocopa , y en un amistoso frente a Escocia cuatro días después.

"No me preocupa" el estado de forma de Mbappé "porque conozco su ambición competitiva". "Él mismo no está satisfecho, pero incluso cuando está bien siempre quiere mejorar", analizó.

Deschamps se refirió también a Ousmane Dembelé , que está haciendo muchas internadas por la banda, pero que no se están traduciendo en goles.

"Si lograra concretar en goles todo lo que intenta ganaría mucho valor. Pero no desmerezco su capacidad de desestabilizar a los adversarios. Eso precisa de mucho esfuerzo, son grandes carreras y hacen que la lucidez de cara al gol se resienta, en eso tiene mucho margen de progresión", aseguró.

Sobre las críticas al entrenador del PSG, Luis Enrique, por haber situado a cuatro jugadores ofensivos en el duelo de Liga de Campeones frente al Newcastle, Dechamps no quiso entrar en las decisiones de su colega.

Pero aseguró: "No hay más que ver los partidos de Francia en el pasado Mundial para darse cuenta de que nosotros también podemos alinear a cuatro jugadores ofensivos".

