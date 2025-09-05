Amaranto Perea tras la clasificación: “Voy a consumar mi sueño frustrado, desde otro rol"

La Selección Colombia aseguró su cupo al Mundial de 2026 y uno de los más emocionados fue Amaranto Perea, asistente técnico de Néstor Lorenzo. En diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio, el exjugador destacó que cumplirá un sueño que no pudo lograr en su etapa como futbolista.

“Voy a consumar mi sueño frustrado, desde otro rol. Y además damos una felicidad al país, hemos cumplido la primera parte y estamos muy contentos”, expresó Perea, recordando que no estuvo en Brasil 2014 como jugador, pero ahora disfruta de la clasificación desde el cuerpo técnico.

El exdefensor resaltó el crecimiento que ha tenido el equipo nacional durante el proceso de Lorenzo: “Volver a hacer el equipo confiable, que la gente vio sobre todo en Copa América, fue lo más retador. Esta Selección encuentra un nivel futbolístico muy alto y prolongado, con una idea clara que nos permitió superar retos como Alemania”, indicó.

Perea también destacó la armonía dentro del vestuario como uno de los factores clave para alcanzar el objetivo: “Al final, la convivencia hace parte del todo. Todo suma, entre más registros tenga un entrenador, más suma”, concluyó.

Sobre el regreso de Dayro Moreno, quien volvió a vestir la camiseta de la Tricolor, señaló: “Dayro demostró que está haciendo muchos goles, era el momento y el país lo recibió bastante bien. Eso no significa que el entrenador esté obligado a ponerlo de titular, pero me da mucha alegría por él y su rendimiento”.

"Por lo que ha sido Durán, todo se exagera, él ha demostrado ser un jugador con presente y mucho futuro, no ha cambiado su personalidad, desde muy chico ha sido así, un poco retador, pero en Selección hay que intentar tener una armonía, que es muy importante. Yo también en algún momento me molesté por un cambio, pero es algo normal. No hay que explicar nada más, porque después empezamos a sacar conjeturas", señaló, por otra parte, preguntado sobre la conducta de algunos jugadores dentro del plantel tricolor.

Publicidad

Finalmente, el asistente técnico se refirió a la mentalidad de la Selección en lo que resta de Eliminatorias. “Nuestra apuesta siempre ha sido terminar lo más arriba posible. No jugamos solos, el rival también se prepara, pero vamos a pelear para cerrar con los mejores registros y estamos obligados a ganar el próximo partido”, concluyó.