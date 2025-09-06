Publicidad

Colombia en el Mundial
Despliegue militar de EEUU

Argentina ya piensa en Ecuador: sin Messi, pero con la mira en el Mundial 2026

Argentina ya piensa en Ecuador: sin Messi, pero con la mira en el Mundial 2026

Argentina ajusta su preparación para el cierre de las Eliminatorias ante Ecuador, con algunas ausencias destacadas y el objetivo de mantener el liderazgo.

(I-D) El defensa argentino Nahuel Molina, el defensa Nicolás Otamendi, el delantero Lautaro Martínez y el delantero Ángel Di María se sientan durante una sesión de entrenamiento en Ezeiza, Buenos Aires, el 14 de noviembre de 2023, antes del partido de fútbol clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Uruguay el 16 de noviembre en Buenos Aires.
Selección Argentina
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 06, 2025 07:06 p. m.

La selección argentina cumplió este sábado con su práctica de cara al duelo del próximo martes ante Ecuador en Guayaquil, por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Norteamérica 2026.

Con el pasaporte mundialista y el primer lugar de la clasificación ya asegurado, el técnico Lionel Scaloni diagramó una práctica en el Predio Lionel Messi de la localidad de Ezeiza sin su capitán, que quedó liberado luego del triunfo ante Venezuela, y Cristian ‘Cuti’ Romero, que recibió su segunda amonestación ante la ‘Vinotinto’.

El conjunto Albiceleste practicó hoy en turno matutino con trabajos con una tradicional entrada en calor de postas, en donde se focalizó específicamente en acciones de velocidad y coordinación.

Selección Argentina AFP.
Selección Argentina
AFP

Tras ello, el grupo hizo fútbol formal durante veinte minutos con indicaciones constantes del entrenador Lionel Scaloni a los 27 citados, entre los que estuvieron Claudio Echeverri y Valentín Carboni, que en las dos jornadas previas al encuentro ante Venezuela habían practicado con la Sub 20.

En el tramo final de la práctica, los jugadores hicieron reducido bajo diversas consignas por espacio de 25 minutos, para luego quedar liberados hasta el entrenamiento pactado para este domingo en horario vespertino.

El lunes, la ‘Albiceleste’ tiene previsto una práctica matutina, la conferencia de prensa de Lionel Scaloni y por la tarde vuelo charter hacia Guayaquil, donde tiene previsto llegar por la noche para dormir y esperar el encuentro del día siguiente en el Estadio Monumental de la ciudad ecuatoriana.

De los citados en la prevista para esta doble fecha FIFA, Scaloni decidió dar de baja a Facundo Medina y Ángel Correa, mientras que Enzo Fernández se perdió esta último doble fecha por las dos fechas de suspensión que recibió tras su expulsión en el último partido ante Colombia como local.

