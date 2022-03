"Colombia no puede hacer borrón y cuenta nueva, hay que dejar una base": Jorge Luis Pinto

En diálogo con Blog Deportivo, Jorge Luis Pinto, extécnico de la Selección Colombia , se refirió al proceso de renovación que, según él, debe comenzar la 'tricolor' de cara al próximo proceso mundialista, asegurando, eso sí, que deberá contar con una base.

"Colombia no puede hacer borrón y cuenta nueva, hay que dejar una base. Un cambio total no se puede hacer. Pero lo que más se necesita es tiempo de trabajo, este equipo adoleció de una gran condición táctica", indicó Pinto, agregando que, por ello, "cambiar radicalmente todo no es tan bueno".

En esa misma línea, Pinto se refirió a los jugadores más experimentados de la actual Selección y de si podrían caber de cara al inicio del nuevo proceso: "Hay que valorarlos cuando vuelva la selección a competir, valorar si están jugando. Ospina es muy honesto, el mismo Falcao, hay que oírlos y no dejar la responsabilidad total en el técnico. Hay cosas que hay que definir", indicó al respecto.

"La renovación es la lógica del fútbol, si aparece hay que traerlos (nuevos jugadores), no se puede imponer como matemáticamente. Yo no veo una gran base", aseveró.

El extimonel del Cúcuta también se refirió a los motivos de la eliminación de Colombia del Mundial de Catar y aseguró que "hay culpabilidad de los dirigente", por ejemplo, por "nombrar tan tarde los dos técnicos" (Queiroz y Rueda), pues para él "en Selección hay que aprovechar el tiempo mínimo que permite la Fifa".

"Los técnicos indudablemente somos responsables, eso no hay que negarlo, dentro de la perfección que uno quiere tener hay errores. Los cambios constantes de alguna manera afectan el rendimiento del equipo. Todas esas cosas se unieron y afectaron el rendimiento del equipo en sí", prosiguió Pinto.

Pinto también expresó que, si bien en Colombia "talento sobra, faltó mucho compromiso", aclarando, eso sí, que desconoce si todo lo que se dice entorno a la Selección es cierto, pero que "todas esas pequeñitas cosas también ayudan a perder".

Finalmente, sobre la opción de volver a dirigir a futuro a Colombia, Pinto aseguró que "si le preguntan a cualquier colombiano, dirigir la Selección es un sueño" y agregó al respecto que "traer a una persona del extranjero que venga a conocer el fútbol nuestro no es fácil".

