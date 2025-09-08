Publicidad

¿Cómo será el repechaje para el Mundial de 2026? Conozca el formato y fechas

Bolivia y Venezuela buscan el último cupo de la Conmebol, que será la fase de repechaje la cual se disputará en marzo de 2026 y solo serán dos cupos disponibles.

Sorteo del Mundial 2026.jpg
Sorteo del Mundial 2026 //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 11:04 p. m.

Este 9 de septiembre, Venezuela o Bolivia firmarán por primera vez en sus historias la posibilidad de disputar la Copa del Mundo de la FIFA al poder ingresar a la fase de repechaje, que solo los dejaría a unos cuantos partidos de hacer parte de la lista de 48 selecciones.

Ante solo 4 selecciones iban a repechaje para buscar un sitio en el Mundial, pero esa cifra aumentó a dos cupos tras la ampliación del número de selecciones. Además, desde Qatar 2022 esta fase se disputa en una sola sede y, en 2026, se hará este sistema en Monterrey y Guadalajara, México, para conocer a los dos equipos que se unirán a lista de 48 equipos.

Bolivia vs. Venezuela
Bolivia vs. Venezuela
Foto: AFP

Estos son todos los cupos de repechaje para el Mundial

  • Dos de Centroamérica y Caribe (sin confirmar).
  • Uno de Asia (sin confirmar).
  • Uno de Africa (sin confirmar).
  • Uno de Ocenia: Nueva Caledonia.
  • Uno de Sudamérica: Venezuela o Bolivia.

¿Cómo se definen los dos clasificados?

Los partidos se llevarán a cabo en marzo de 2026 en la ciudades mencionadas anteriormente, de las cuales se hará un sorteo para definir los partidos a partir del ranking de la FIFA y, posteriormente, se llevará a cabo de la siguiente manera:

  • Primera fase con 2 llaves entre los 4 peor ubicados en el ranking de selecciones de la FIFA.
  • Los ganadores de cada llave enfrentarán posteriormente a los 2 mejor ubicados en el ranking FIFA.
  • Los vencedores de cada una de las 2 series irán al Mundial 2026.

Asimismo, una vez logren su clasificación a la Copa del Mundo tendrá definidos los horarios, partidos y rivales que tendrán que enfrentar, pues el 5 de diciembre en Estados Unidos se llevará a cabo previamente el sorteo de esta competencia.

