Conmebol espera decisión de Fifa para saber si la próxima fecha de Eliminatoria será doble o triple

Juan José Buscalia informó en Blog Deportivo que la Conmebol le pidió a Fifa que decida, lo más pronto posible, si la próxima fecha de la Eliminatoria Sudamericana será doble o triple.

"En Fifa se comprometieron que, de aquí a dos semanas, les van a dar una respuesta", dijo.

Además, indicó que "el gran problema por el cual Fifa no ha dado el si definitivo", para una triple fecha, es que los clubes no son simpatizantes de prestar a los futbolistas más tiempo, pues la fecha Eliminatoria pasaría de nueve a once días.

"Eso significa que clubes deberían ceder un poco más de terreno en un momento en que, en Europa, van a estar recién comenzando los torneos", agregó.

Cabe recordar que Conmebol plantea jugar triple fecha en septiembre y octubre para recuperar las fechas 5 y 6, que fueron canceladas por la pandemia del COVID-19 en Sudamérica.

