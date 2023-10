EN VIVO: Ecuador vs. Colombia hoy por Eliminatorias Sudamericanas

Este martes, 17 de octubre, la Selección Colombia se enfrentará a Ecuador en Quito en la última fecha de Eliminatorias Sudamericanas de este mes. En este segundo partido, los dirigidos por Néstor Lorenzo llegan terceros en la tabla de clasificación con cinco puntos, mientras que los ecuatorianos son séptimos con tres.

El partido se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito a partir de las 6:30 de la tarde y lo podrá ver por la transmisión de Gol Caracol o por la señal en vivo de Blu Radio por YouTube con todos los datos, estadísticas y más.

Actualmente, la tabla la lidera la vigente campeona del mundo, Argentina , con un puntaje perfecto de nueve. Le sigue en segundo lugar Brasil con siete, que en su último partido empató 1-1 ante Venezuela. En la tercera casilla está Colombia (5), Uruguay (4), Chile (4), Venezuela (4), Ecuador (3), Paraguay (1), Perú (1) y Bolivia (0).

Partidos de Eliminatorias hoy

La jornada de Eliminatorias la inicia Venezuela vs. Chile a las 4:00 de la tarde, luego Paraguay se enfrenta a Bolivia a las 5:30 de la tarde, ambas, con la urgencia de empezar a sumar para subir posiciones. A las 6:30 de la tarde Ecuador vs. Colombia, Uruguay vs. Brasil a las 7:00 de la noche y cierra Perú vs. Argentina a las 9:00 de la noche.

Santiago Arias salió de la convocatoria

A través de un comunicado, la Federación Colombina de Fútbol (FCF) anunció que Santi Arias fue desconvocado de la lista del técnico Néstor Lorenzo. Según explicaron, tuvo que salir por un golpe que sufrió en el partido contra Uruguay en Barranquilla el jueves, por lo que “le impide estar físicamente en plenitud de condiciones” para el duelo contra Ecuador.

"El entrenador Néstor Lorenzo, su cuerpo técnico y el grupo de jugadores le desean a Santiago Arias una pronta recuperación, esperando que en una próxima oportunidad pueda hacer parte nuevamente de la Selección Colombia de Mayores", indica el comunicado.

