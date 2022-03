"Esa jugada va a ser la gran mancha de la Eliminatoria": exárbitro uruguayo sobre gol anulado a Perú

Gustavo Méndez, ex árbitro internacional uruguayo, se refirió en Blog Deportivo a la polémica jugada en la que se le anuló una acción de gol a la Selección de Perú, que terminó cayendo (1-0) ante Uruguay , por la penúltima jornada de la Eliminatoria rumbo al Mundial de Catar.

"Esa va a ser la gran mancha de la Eliminatoria, por la forma en que se resolvió, lo que llevó a que Conmebol, de alguna manera, publicara el video", aseguró Méndez, agregando que "el caso de seguir el juego no era impedimento para la revisión" de la jugada.

Publicidad

"La jugada no solo definía un partido, sino la clasificación a un Mundial. La cabina debió haber hecho un recorrido con todas las cámaras que estaban en contacto con la jugada", indicó el exárbitro internacional, quien aseguró, además, que "sin el VAR ayer se cobraba gol, porque para el asistente fue gol".

Méndez explicó que, en su concepto, lo que le pasó al equipo arbitral brasilero, encabezado por el central Anderson Daronco, "fue que no se supo vender y darle autoridad a una decisión que se tomó" y afirmó también que "la decisión era demasiado importante para tomarla como se hizo".

Lea también

"La línea que se traza está mal trazada, es una jugada que no se puede resolver tan rápidamente como se hizo. El árbitro debió haber asistido una revisión en campo", detalló el exárbitro uruguayo, recalcando que los jugadores de Perú, antes que gol, pedían que la jugada fuera revisada.

Publicidad

"El reglamento en ese sentido es claro, nosotros no hablamos con el corazón, sino con base en el reglamento, no para dejar evidencia a un colega, pero sí para que se pueda mejorar la situación. El VAR es una herramienta que está siendo mal utilizada", concluyó Méndez, quien cuestionó también "la tecnología que se está usando en Sudamérica para la aplicación del VAR" la cual, para él, "no está adecuada a las circunstancias, ni cerca de la que se usa en Europa".

Escuche la entrevista completa en Blog Deportivo: