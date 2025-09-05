Publicidad

Falcao celebra clasificación de Colombia al Mundial y envía mensaje a la selección

Falcao celebra clasificación de Colombia al Mundial y envía mensaje a la selección

El goleador histórico de la selección de mayores se unió a la lluvia de elogios y felicitaciones al equipo que logró volver a una Copa del Mundo después de 8 años.

Falcao felicita a la Selección Colombia por clasificación al Mundial
Fotos: AFP
Por: María Camila Castiblanco
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 09:41 a. m.

Luego de la anhelada clasificación de la Selección Colombia al Mundial 2026 tras golear a Bolivia 3-0, el delantero Radamel Falcao García también celebró el logro de los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo.

A través de sus redes sociales, el máximo goleador de la tricolor envió un mensaje a los futbolistas que sellaron el cupo directo a la Copa del Mundo que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México el próximo año.

¿Qué dijo Falcao tras clasificación al Mundial?

En las historias de su cuenta oficial de Instagram, Falcao publicó una foto celebrando un gol con la Selección Colombia cuando estaba disputando las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Brasil 2014. Allí se le puede ver con excompañeros de la tricolor como Macnelly Torres o Pablo Armero.

Precisamente, esta imagen está acompañada de frases felicitando a los futbolistas que regresaron al país a la máxima competencia de selecciones a nivel internacional.

"Gracias por hacernos soñar muchachos. Tenemos una cita muy importante en el 2026. ¡Vamos Colombia!", escribió el exMillonarios.

falcao clasificacion colombia (1).jpeg
Instagram Falcao García

Minutos después, compartió la imagen de la Federación Colombiana de Fútbol con todos los futbolistas y cuerpo técnico que estuvieron durante todo el proceso clasificatorio y volvió a celebrar el objetivo alcanzado.

"¡Felicitaciones equipo! Vamooosss", añadió Falcao en su cuenta de Instagram.

falcao clasificacion colombia (2).jpeg
Instagram Falcao García

