James Rodríguez y Lorenzo sobre la "pelea" en la Selección Colombia: "No inventen"

Diversas versiones surgieron sobre el camerino de la Selección Colombia tras el empate con Perú por la fecha 15 de Eliminatorias. La más fuerte fue una supuesta pelea entre Durán y Néstor Lorenzo, que habría llegado hasta el punto de la agresión física entre los futbolista del equipo.

El primero en hablar sobre esto fue Durán, quien desmintió toda esta información y la tildó de "chismes", asegurando que todo el equipo se encuentra unido: "Siempre digo las cosas como son. No he cambiado nada. Ahora, se viene un partido importante y queremos ir con toda. Hay mucho chisme", dijo en diálogo con Gol Caracol.

Pero los que también hablaron del tema y expresaron su "decepción" por las diversas versiones que surgieron en redes sociales y algunos periodista sobre la Selección Colombia, fueron Néstor Lorenzo y James Rodríguez, que, supuestamente, eran los que se enfrentaron casi a golpes con el delantero del Al-Nassr.

"Yo no puedo creer que haya tanta mala voluntad de inventar cosas inexistentes. Critiquen el juego, pero no inventen cosas. Hablamos que tenemos que mejorar mucho, recuperar el nivel, no inventen que me peleé con Durán, que me separaron otros compañeros", dijo el técnico Néstor Lorenzo antes los micrófonos del Gol Caracol y Blu Radio en zona mixta.

A lo mismo respondió el '10' de la Selección Colombia y dijo que "están más unidos que nunca", que si se pueden dar diferencias y nunca al nivel de las versiones que circulan tras el empate con la selección de Perú.

"Estamos en una racha que no es buena, pero estamos aquí porque nos gustan los retos, el martes es una gran oportunidad", puntualizó. Palabras que pondrían punto final a una supuesta división en el camerino de la Selección Colombia.

Ahora, el equipo se encuentra trabajando en el próximo partido frente a Argentina por la fecha 16 de las Eliminatorias el martes, 10 de junio, en el Más Monumental de Buenos Aires.