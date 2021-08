Juan Fernando Quintero despeja dudas de su estado físico para jugar la Eliminatoria Sudamericana

Juan Fernando Quintero habló en rueda de prensa sobre su convocatoria con la Selección Colombia y su futuro con el Shenzhen FC de la Superliga de China.

“Sabemos la importancia de estos partidos. Hoy estamos en Bolivia, armar bien lo que vamos a hacer individual y colectivamente para la clasificación a Catar”, comentó.

Quintero, quien ya terminó la primera fase de la Superliga China y está de vacaciones en el país, enfatizó que está en un buen estado físico porque no ha dejado de entrenar.

“Llegué a entrenar al Medellín, me abrieron las puertas. Me preparé, nunca paré. Creo que físicamente y haciendo el trabajo que me enviaron desde la selección, llegué en buenas condiciones”, comentó.

Quintero también dijo que estaba muy contento de estar nuevamente con el equipo nacional y que ha hablado con el técnico Reinaldo Rueda.

"Ya tuve la oportunidad de hablar con el Profe Reinaldo. Estoy muy agradecido por esta oportunidad. Me estoy preparando bien, respetando las decisiones del técnico. Tenemos una gran nómina", añadió.

Entretanto, manifestó que este no es el momento de pensar en su futuro, que está enfocado en la Selección Colombia. Lo anterior, porque la competencia en China se reanudará en diciembre.

“Yo no pienso en el futuro. Hoy estamos en Bolivia pensando en estas tres fechas. La única realidad es que estoy en la selección y ya miraremos qué pasa en el futuro”.

Escuche a Juan Fernando Quintero en el siguiente audio: