Juanfer Quintero sobre Mundial 2026: "Que tengamos un buen año para llegar con ritmo"

El volante creativo Juan Fernando Quintero, autor de uno de los tres tantos con los que Colombia venció 3-0 a Bolivia y aseguró su clasificación al Mundial de 2026, expresó este jueves su deseo de llegar en plenitud física a la cita que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

“Dios quiera y nos dé mucha salud, que tengamos un buen año para llegar con ritmo”, declaró el mediocampista de 32 años en diálogo con Gol Caracol, tras el compromiso en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Los goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Quintero no solo sellaron el tiquete mundialista, sino que también cortaron una racha de seis partidos sin ganar, permitiendo a la selección dirigida por el argentino Néstor Lorenzo ubicarse en la quinta casilla de la tabla con 25 puntos.

“Felicitaciones a todo el grupo. Esto es para toda Colombia, es una oportunidad para unirnos y mantener la esperanza en nuestro deporte”, añadió el actual jugador de River Plate.

Colombia vence a Bolivia en Eliminatorias // Foto: AFP

El mediocampista también se refirió a la asistencia que brindó a Córdoba en su anotación, al resaltar que su capacidad de pase es una virtud personal, pero subrayó que “los movimientos de los compañeros hacen que todo sea más fácil”.

En la última fecha de las Eliminatorias, la selección colombiana será juez ante Venezuela, que ocupa la séptima posición y busca mantenerla para acceder a la repesca.