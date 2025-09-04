Le ofrecieron millonaria cifra a Bolivia si vence a Colombia en Barranquilla

La ilusión no solo la tiene la Selección Colombia, sino que matemáticamente aún la selección de Bolivia tiene posibilidades de alcanzar la Copa del Mundo del 2026. Pero para lograrlo deberá sí o sí vencer al cuadro tricolor en Barranquilla y dañar una racha en donde nunca le ha hecho daño el equipo cafetero en su casa.

Pero con el objetivo de incentivar un logro imposible, según reveló Gol Caracol, desde la Federación Boliviana del Fútbol le ofrecieron una millonaria cifra al plantel de 1.000.000 de dólares por este partido, es decir, más de 4.000 millones de pesos por un solo partido para que se reparta entre todos los miembros del equipo.

“Y aunque las posibilidades de que esto ocurra parecen demasiado lejanas, resta esperar si el directivo cumple con su palabra y hace el desembolso en caso de que sea necesario. Incluso, el propio dirigente declaró que la suma había sido acordada con los jugadores”, contaron.

Selección de Bolivia // Foto: AFP

¿Si Colombia pierde, no irá al Mundial?

Aún no estaría eliminada pese que pierda con la selección de Bolivia. De hecho, tendrá que viajar a territorio venezolano para obtener los 3 puntos que le den la clasificación directa el Mundial 2026.

Sin embargo, el escenario ideal será que obtenga la victoria en Barranquilla frente a Bolivia para no tener mayores problemas en este escenario clasificatorio. Por eso, Néstor Lorenzo pondrá su mejor equipo en esta penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.



¿A qué hora juega Colombia hoy en Eliminatorias?

A partir de las 6:30 de la noche de este 4 de septiembre correrá la pelota en el Metropolitano de Barranquilla. Este encuentro se podrá disfrutar EN VIVO, online y gratis con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, que tendrá este partido a través del canal de YouTube de manera gratuita con