Barranquilla y Soledad declaran tarde cívica por partido de la Selección Colombia

La fiesta en Barranquilla está lista para iniciar con el partido entre las Selección Colombia y su similar de Bolivia, en medio de las eliminatorias para ir al mundial 2026, por lo que la Alcaldía declaró la tarde cívica, para facilitar la activación del comercio desde temprano.

La medida fue ordenada por el alcalde Alejandro Char, quien consideró que aunque el partido inicia a las 6:30 de la tarde, se hacía necesario para facilitar la salida de las familias y las personas que disfrutarán del encuentro deportivo, teniendo en cuenta que con esto se suspenden las actividades en colegios, universidades y la atención en entidades públicas.

"Celebremos con alegría, unión y seguridad, porque la casa de la Selección cuenta con 1.300 policías, drones, helicópteros, guías de movilidad y todo un equipo presente en la ciudad para vivir la fiesta del fútbol", compartió en su cuenta de X el alcalde Char.

A su vez, desde la Alcaldía de Soledad decidieron sumarse a la medida, teniendo en cuenta que el estadio Roberto Meléndez está ubicado en una zona limítrofe entre Barraquilla y este municipio.

"Las entidades y empleados públicos que por la naturaleza de sus funciones tienen como objetivo la prestación de servicios esenciales, tales como Policía, Inspección de Policía, Comisarias de Familia, salud pública, emergencias, movilidad, seguridad, atención y prevención de desastres, continuarán con el cumplimiento de sus labores con total normalidad", indica la Alcaldía de Soledad que corresponden a las excepciones sobre las cuales se aplica este decreto.

La medida regirá en ambos municipios desde las 2 de la tarde, con el fin de facilitar también el tránsito de quienes asistirán al estadio Metropolitano, siendo que las puertas serán abiertas desde las 2:30.