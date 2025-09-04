Publicidad

Messi rompió en llanto en calentamiento con Argentina: el fin de una era

El astro argentino no ocultó la emoción de vestir la camiseta albiceleste tras más de 10 años en donde conquistó diversos títulos y momentos inolvidables.

Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 07:49 p. m.

Las despedidas nunca son fáciles y, sin duda, una era en el fútbol pronto llegará a su fin. Prueba de ello fue este 4 de septiembre cuando previo al duelo de Eliminatorias, Lionel Messi rompió en llanto durante el calentamiento con la selección de Argentina en lo que sería su último partido como futbolista en las Eliminatorias Sudamericanas tras más de 15 años vistiendo la camiseta albiceleste.

Una cámara del estudio captó el momento en que el ‘10’ de la albiceleste no aguantó la emoción de, tal vez, vivir su último entrenamiento con el equipo de Lionel Scaloni, del cual pronto podría decir adiós tras una extensa carrera llena de logros y poner fin a una era cuando fue llamado el mejor jugador del mundo.

Video: Messi llorando en calentamiento con Argentina

El ‘10’ que conquistó el mundo y rompió en llanto

Desde su debut en el FC Barcelona, Leo siempre mostró ser un futbolista diferente al resto y siendo joven vivió su primera Copa del Mundo en 2006 en donde alcanzó a disputar sus primer tres partidos y anotó un gol con la selección de Argentina.

Su historia comenzó a crecer en el mundo y se convirtió en uno de los mejores del planeta, por no decir que el número uno. Disputó varias copas América y mundiales, pero no se le daba, incluso, tras dos derrotas con Chile en 2015 y 2016 pensó en retirarse de la albiceleste, pero fue Scaloni el que le recuperó a la confianza y hasta 2021 conquistó su primer título con la albiceleste.

Fue 2022, allí, Messi al fin cumplió “el sueño del pibe” y con la ilusión de todo un país alimentó su motor para conquistar la Copa del Mundo en Qatar y reafirmar su importancia en su selección y en la historia del fútbol.

Ahora, el Mundial 2026 sería el último de ‘Leo’ y el fin de una era quedará enmarcada en los libros de historia.

Messi-Futbolista-Qatar-Final-Premiacion-AFP.jpg
Messi en la premiación del Mundial de Qatar de 2022
Foto: AFP

