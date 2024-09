Néstor Lorenzo responde a polémica declaración del Kun Agüero tras triunfo de Colombia

El triunfo de la Selección Colombia contra Argentina en la Eliminatoria Sudamericana fue un tema muy comentado en los últimos días, especialmente entre los argentinos. Después del partido, Sergio Kun Agüero realizó unas declaraciones que generaron controversia sobre el entrenador Néstor Lorenzo.

El exjugador argentino cuestionó la manera en la que el director técnico de la tricolor había celebrado el gol de Yerson Mosquera , el 1-0 parcial en la fecha 8 de la Eliminatoria Sudamericana. A través de una transmisión en una plataforma, manifestó que le parecía extraño cómo festejó Lorenzo el gol en Barranquilla.

“¿Les parece bien que un entrenador argentino grite el gol de otro país? No lo hablo por el entrenador de Colombia, pero es una sensación rara, ¿no? Tampoco soy entrenador, es trabajo, obviamente es trabajo", dijo Agüero en su momento.

Néstor Lorenzo le responde al Kun Agüero

En conversación con Blog Deportivo, el seleccionador de Colombia reconoció que no había escuchado las declaraciones y que no le interesaba ahondar en el tema.

La verdad es que no lo escuché a él, pero me dijeron. No me metí en eso. No me parece que no vale la pena. Yo nunca critico lo que nos pasa. Y él fue un gran jugador y es una gran persona. No lo escuché directamente a él. Me lo dijeron y dije: 'Bueno, no pasa nada'", expresó el técnico en Blu Radio.

Añadió que después de la final de la Copa América hizo un análisis sobre lo trabajado, el nivel que mostró ele quipo y todo lo que se había vivido en Estados Unidos, incluyendo el día de la definición del título, que fue postergada varias horas. Por eso, cuando llegó el gol, lo celebró porque sintió que había muchas emociones contenidas.

"Pero nunca salí a hablar, ni a decir, ni a llorar por eso. Así que no prefiero intoxicarme. La verdad que quiero trabajar, mirar para adelante y bueno, guiar de la mejor manera posible a la selección (...) Bueno, había mucha adrenalina y mucha emoción contenida también que uno es el que trabaja y que vive para esto", dijo, recalcando que el gol lo celebró con su cuerpo técnico.

Además, afirmó que prefiere mantenerse enfocado en su trabajo, en los próximos partidos que tiene Colombia contra Bolivia y Argentina.

De esta manera, el seleccionador no le prestó mayor atención a las palabras del exdelantero, a quien recordó como un 'killer' cuando jugaba en las divisiones menores de Argentina.