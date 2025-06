Néstor Lorenzo responde: “Críticas duelen, sobre todo las cosas que inventaron”

El seleccionador Néstor Lorenzo aceptó este lunes que "las críticas duelen" y habló de una "campaña de desprestigio", en alusión a rumores de peleas internas, antes de enfrentar el martes a Argentina por la clasificatoria sudamericana al Mundial de 2026.

"Por supuesto las críticas duelen, sobre todo las cosas que inventaron. No entiendo que haya gente que le quiera hacer daño a la selección. Hay una campaña de desprestigio", dijo Lorenzo en Buenos Aires, con la Selección Colombia instalada en el sexto puesto, con cinco partidos seguidos sin triunfos.

"Más allá de que los resultados no fueron buenos, hay que sumar, es verdad. Yo no me escondo, pero por cómo jugó la selección y lo que mereció en cada partido, debería estar más arriba. Estamos en un bache, en una crisis de puntuación, pero en cualquier momento salimos, estoy seguro", destacó el entrenador argentino.

James Rodríguez y Jhon Durán se lamentan por resultado con la Selección Colombia Foto: AFP

Lorenzo remarcó que "el equipo está entero, el grupo está súper unido, te lo pueden decir 40 (personas)", y añadió: "Mi mamá tiene 88 años y me pregunta si me agarré (peleé) con un jugador. Duele que gente colombiana tenga tanta maldad, me hizo mal pensar eso".

A salir a buscar a la Albiceleste

El técnico de Colombia hizo referencia así a los rumores de una discusión de alto tono con Jhon Durán, que fue desafectado después del empate sin goles en Barranquilla contra Perú por una "lesión lumbar", según se anunció oficialmente.

"Esto es un proceso. Son cosas que pasan, eso se ve porque te ven sexto en la tabla, pero en otro momento hubiera pasado desapercibido. Que critiquen la parte del juego (está bien), yo mismo lo critico, ellos (los jugadores) lo saben. Pero el grupo está unido. Vamos camino al Mundial", insistió.

Además, el DT evaluó a Argentina y expresó: "Ya jugamos dos veces contra ellos en este ciclo, fueron partidos muy parejos y cerrados, y aspiramos a competir de la misma manera, siempre buscando la victoria".

¿Cómo le ha ido a la Selección Colombia en el Monumental? // Fotos: AFP

Durante su etapa como seleccionador tricolor, Colombia perdió con la Albiceleste en la final de la Copa América de Estados Unidos el pasado año, y luego la derrotó (2-1) en Barranquilla por las eliminatorias.

"Imagino un partido más abierto que contra Perú, porque Argentina siempre propone, sale a buscar, y los espacios se abren, y ahí esperamos encontrar las posibilidades", analizó, y sobre el rival ponderó que "está en un momento muy dulce".

"Contra Chile no jugó Messi, ni otros tres o cuatro que son titulares y que quizá vuelven mañana, e igual hizo un gran partido en Santiago. Espero lo de siempre, un equipo que fluye, que sabe manejar los tiempos de los partidos, mientras que nosotros tenemos que madurar y dar lo mejor para competir", agregó.

