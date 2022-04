"No hubo un peso de indemnización para Reinaldo Rueda": Ramón Jesurún, presidente de la FCF

“Fue un acuerdo”, respondió contundente Ramón Jesurún , presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, FCF, sobre la salida de Reinaldo Rueda de la Selección Colombia este lunes. Según explicó, la decisión se tomó de acuerdo con el contrato que se había firmado cuando el vallecaucano se unió a la ‘Tricolor’ con un solo objetivo: clasificar al Mundial Catar.

Jesurún aclaró en Mañanas que “no hubo un solo peso de indemnización”, pues las condiciones del contrato establecían que continuaría de obtener el tiquete a Catar, pero terminadas las Eliminatorias Sudamericanas la selección quedó fuera de zona de clasificación y tampoco alcanzó el repechaje.

“No hay un solo peso de indemnización. El señor Rueda se fue en acuerdo con nosotros, eso estaba dentro del contrato, su vinculación laboral era por lo que significaba el Mundial y el Mundial se terminó cuando no pasamos las Eliminatorias. No hay un solo peso de indemnización”.

¿Hay nombres en la mira de la FCF para dirigir a la ‘Tricolor’?

Ramón Jesurún respondió con un rotundo no. Según dijo, pese a los rumores, ni Gustavo Alfaro, técnico de la selección de Ecuador, ni Ricardo ‘El Tigre’ Gareca, técnico de Perú; son opciones y no hay ningún acercamiento por parte de la FCF.

“Totalmente falso, no es cierto, no está en los planes nuestros y más cuando es una selección hermana (Ecuador) que está clasificada con todos los méritos (…) No hay ninguna posibilidad de que nosotros busquemos a un técnico que hoy tenga vinculación o esté en el Mundial”.

“No es cierto, no hemos hablado con el profesor Gareca ni tampoco lo haremos. Él es técnico de una selección que ojalá clasifique al Mundial y tenga éxito, así lo queremos en Sudamérica”, agregó.

Sobre esta búsqueda de un nuevo ‘profe’ que comande a la Selección Colombia, Jesurún señaló que lo harán con “certeza” para encontrar al técnico que acompañe y logre el gran reto de clasificar al próximo Mundial.

“Empezamos en la tarea hoy (martes), que, si bien encaminamos inmediatamente, no puede catalogarse que mañana o en una semana tendremos técnico. Esperamos tener la certeza para elegir a la persona que dirija a la Selección Colombia en los próximos años”.