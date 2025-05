Por esta razón podría ser titular Marino Hinestroza y no Luis Díaz en Selección Colombia

Finalmente, Néstor Lorenzo reveló la lista oficial de la convocatoria de la Selección Colombia para esta doble fecha de Eliminatorias de la FIFA. Por supuesto, como es habitual, hubo algunas sorpresas y ausencias que dieron de qué hablar por la decisión del argentino en la elección del equipo.

Pero habrá un cambio para el partido vs. Perú que empieza a preocupar a los hinchas por la necesidad de que el equipo consiga los 3 puntos para acercarse al Mundial 2026. Y es que, desafortunadamente, Luis Díaz no jugará este partido y el argentino comienza a analizar alternativas para suplir la calidad del extremo del Liverpool.

¿Por qué no jugará Luis Díaz?

No será ni por decisión técnica ni por lesión la razón por la cual el extremo se perderá este duelo crucial de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. En realidad, es que, en el último partido vs. Paraguay, ‘Lucho’ recibió su segunda tarjeta amarilla y por eso no estará disponible contra los ‘incas’.

Luis Díaz con la Selección Colombia Foto: AFP

¿Quién reemplazará a Luis Díaz?

Ahí es donde entra a participar el extremo Marino Hinestroza, de Atlético Nacional, como una alternativa para el cuerpo técnico de la Selección Colombia para suplir la calidad de ‘Lucho’ en este compromiso.

Pese que no juegan en la posición, pues uno va por izquierda y el otro por derecho, la estrategia del timonel argentino seria emplear a Jhon Arias por la banda izquierda para permitir que Hinestroza trabaje en su posición natural y pueda ser figura en este compromiso. Asimismo, la otra alternativa que maneja el equipo sería Jaminton Campaz que sí se desempeña en la misma zona de ‘Lucho’.

Marino Hinestroza en Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional