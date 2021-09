Ramón Jesurún: El 'ole' se hace faltando dos minutos para que termine el partido, no comenzando

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, habló con Arsenio Estrada después del partido la Selección contra Chile. Además, expresó que era uno de los días en el que se sintió “más orgullosos por ser barranquillero”.

“Este es un triunfo de todos: jugadores, preparadores, directivos, afición. Hoy es de los días que más orgulloso me siento de ser barranquillero. Es una ciudad alegre, comprometida. Creo que ya encontramos el camino para ir a Qatar, de ir por tercera vez consecutiva a un Mundial de fútbol”, manifestó.

Además, Jesurún opinó sobre el ‘ole’ que se escuchó en las tribunas del estadio Metropolitano en el primer tiempo e indicó que es de España y no tiene que ver con el país.

“Que me dejen ese maldito ole, no nos sirve. Se hace faltando dos minutos antes de acabarse el partido no en el 20 o 30 del primer tiempo, se lo digo con cariño. La humillación al ser humano es castigada, tuvimos un susto en el 2-1”, agregó.

Escuche a Ramón Jesurún en el siguiente audio:

