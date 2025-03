Revelan audios del VAR de Brasil vs. Colombia: porqué anularon gol a favor de la tricolor

La Conmebol reveló los audios del VAR del partido Brasil vs. Colombia por la fecha 13 de la Eliminatoria Sudamericana. Como suele suceder en la mayoría de compromisos, hay jugadas polémicas o que no son tan claras para los espectadores por la decisión del árbitro y este duelo no fue la excepción.

Más allá de los siete cambios de Brasil, se presentó dos jugadas que fueron debatidas entre los aficionados. La primera, ocurrió en el minuto 61, cuando los colombianos alcanzaron a celebrar un gol, pero se reversó la decisión en el estadio Mané Garrincha.



¿Qué dice el VAR del gol anulado a Colombia?

Desde que inicia la descripción de la jugada, que comienza con un tiro libre de James Rodríguez, el audio que describe el video de la Conmebol afirma que el árbitro tomó la decisión correcta porque evidenció que había una falta por parte de Jefferson Lerma sobre el arquero Alisson Becker, situación que fue sancionada y por eso se anuló lo que era el autogol del local y que hubiera significado el 1-2 parcial a favor de la tricolor de Néstor Lorenzo.

En los audios del VAR, cuando sucedió esta jugada, coinciden con el arbitro venezolano Alexis Herrera al sancionar una carga ilegal contra el portero brasileño, que también juega en el Liverpool.

"El guardameta tiene la posición ganada y el delantero la obstaculiza claramente. Para mí es faul (falta) también, como para él. Chequeo completo, te confirmo la carga contra el arquero", dicen desde el VAR.

De esta manera, todo el cuerpo arbitral se mantuvo en la posición y decidió anular el gol, mientras en el fondo se escuchaba a Herrera intentando tranquilizar a los jugadores colombianos, quienes sí alcanzaron a celebrar el gol y le estaban reprochando al juez su decisión.