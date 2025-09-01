Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Terremoto Afganistán
Ecopetrol
Valeria Afanador
Convocatoria Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Eliminatorias  / Uno de los jugadores más queridos vuelve a Colombia para jugar la eliminatoria frente a Bolivia

Uno de los jugadores más queridos vuelve a Colombia para jugar la eliminatoria frente a Bolivia

El jugador, que ha dejado en alto el nombre de Colombia a nivel internacional, retorna al país para ponerse la camiseta de la selección y enfrentar a Bolivia el próximo jueves, 4 de septiembre.

Selección Colombia en Eliminatorias (2).jpg
Selección Colombia en Eliminatorias //
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 09:46 a. m.

Se trata del extremo Luis Díaz, del Bayern Múnich, quien llegó en la madrugada de este lunes a la ciudad caribeña de Barranquilla, donde Colombia se enfrentará el jueves a Bolivia en la penúltima jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026.

El atacante se convirtió así en el décimo jugador en incorporarse a la convocatoria del entrenador argentino Néstor Lorenzo y llegó motivado tras un buen inicio de temporada en su nuevo equipo, con el que ha anotado tres goles y dado dos asistencias en cuatro partidos disputados.

Luis Díaz
Luis Díaz es una de las figuras más queridas en Anfield
Foto: AFP

Además de Díaz, en las últimas horas también llegaron a Barranquilla el creativo Jaminton Campaz, del Rosario Central; el central Jhon Lucumí, del Bologna; el delantero Luis Suárez, del Sporting de Lisboa; y el lateral Johan Mojica, del Mallorca.

Del grupo también forman parte ya el veterano goleador Dayro Moreno, del Once Caldas, quien es la principal novedad de la convocatoria; el portero Kevin Mier, del Cruz Azul; el central Davinson Sánchez, del Galatasaray; el defensor Yerson Mosquera, del Wolverhampton; y el capitán de la selección cafetera, James Rodríguez.

Colombia ocupa el sexto lugar de las eliminatorias con 22 puntos y si gana a Bolivia el próximo jueves en Barranquilla asegurará su clasificación para la Copa del Mundo.

Selección Colombia
Convocados eliminatorias Mundial 2026
Foto: X @FCFSeleccionCol

Los dirigidos por Lorenzo se enfrentarán a Venezuela como visitantes el martes, 9 de septiembre, en la última jornada de las eliminatorias del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Selección Colombia

Mundial Canadá, Estados Unidos y México 2026