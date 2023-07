“En el fútbol femenino no hay ninguna Neymar, no nos quedamos en el piso”: Sophia Kleinherne

Sophia Kleinherne es una futbolista alemana que actualmente juega como defensa en el Eintracht Fráncfort de la Bundesliga femenina y su nombre ha sonado en los últimos días por sus recientes declaraciones sobre el nivel del fútbol femenino y masculino y, justamente, una de sus frases más polémicas fue sobre Neymar y su juego.

Kleinherne se refirió a las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la intensidad de los partidos, las faltas y la continuidad del juego. Para ella, en las ligas femeninas no hay “ninguna Neymar” que se quede tirada en el piso simulando agresiones, por lo que, según señaló, es un fútbol “más honesto”.

"Creo que no siempre sacamos tanto partido de ciertas situaciones. No conozco a ninguna Neymar femenina. Por ejemplo, no conozco a ninguna jugadora que se quede en el suelo dos o tres minutos abajo (en el suelo)”, mencionó.

Neymar Foto: AFP

En entrevista con PlayBoy, previo al arranque del Mundial femenino en Nueva Zelanda y Australia, Kleinherne habló sobre las expectativas de la selección de Alemania en este torneo, la preparación y el espectáculo que darán cada una de las selecciones clasificadas, pues, según dijo, el fútbol femenino también ofrece emoción y, sobre todo, buen juego.

"No es una crítica a los hombres, quienes han alcanzado tales proporciones de interés que no pueden permitirlo todo, pero nosotras hemos conseguido inspirar con nuestro fútbol honesto (…) No se sabe tanto de nosotras como de los hombres, que tienen una presencia mediática constante. En última instancia, también somos más accesibles ", aseveró sobre el auge del fútbol femenino y la vida mediática por la que muchos deportistas tienen que pasar al alcanzar popularidad internacional.

Mundial femenino, el más grande de la historia

Australia y Nueva Zelanda serán, desde el próximo 20 de julio, las capitales del creciente fútbol de mujeres, cuando se inaugura en ambos países el mayor Mundial femenino de la historia, con Estados Unidos como favorito a revalidar el título.

Un total de 32 selecciones se darán cita hasta el 20 de agosto en 10 sedes de los dos países en busca del título mundial, al cual también aspiran las selecciones de Inglaterra, Alemania y España.

Será también la primera vez que el máximo torneo del fútbol femenino se disputa en dos países, y repartirá premios de 30.000 dólares a todas las jugadoras participantes.

