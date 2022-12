En España los tres candidatos 'hicieron su tarea'

El técnico del Barcelona, Luis Enrique Martínez, afirmó tras ganar 0-2 al Real Betis y conservar así el liderato que siguen "siendo líderes y dependiendo" de ellos mismos, "ésa es la realidad", subrayó, además de que cree que no van a "fallar ninguno de los tres" equipos que pelean por el título.

En rueda de prensa, el entrenador azulgrana aseguró que no cree que hayan "sufrido" en el Benito Villamarín, y destacó que han superado "la presión de saber que había que ganar", por los triunfos de Atlético y Real Madrid, y que su equipo le "ha gustado", sobre todo en defensa, algo que es "clave y vital" en esta recta final.

"¿Si no ganas 0-8, resulta que ya no funciona el fútbol?", se preguntó, para añadir: "seamos serios; esta liga es dificilísima, muy competida, con tres equipos en disposición de ganar el título, los tres a buen nivel y haciendo una gran temporada, y viendo los resultados no creo que vaya a fallar ninguno de los tres", aseveró.

El Atlético de Madrid (1º), que ganó 1-0 en el Vicente Calderón al Rayo Vallecano (16º), y el Real Madrid (2º), que venció por el mismo resultado a la Real Sociedad en Anoeta (11º), metieron presión al Barcelona (3º), obligado a ganar este sábado al Betis (13º).

En un duelo incómodo en medio de la semifinal de la Liga de Campeones ante el Manchester City (0-0), que concluye el miércoles en el Santiago Bernabéu, el técnico del Real Madrid Zinedine Zidane optó por reservar a varios de sus hombres más importantes.

Además de las bajas por lesión del portugués Cristiano Ronaldo y del francés Karim Benzema, el entrenador dio descanso al alemán Toni Kroos y dejó en el banquillo al brasileño Marcelo, al portugués Pepe y a Dani Carvajal.

Con este panorama la responsabilidad ofensiva de los blancos recayó en el galés Gareth Bale, que cumplió a la perfección al lograr el gol de la victoria, el 19º del galés en la Liga.

En la recta final (80) Isco, que había entrado en la segunda parte, jugó con Lucas Vázquez y el extremo blanco sirvió desde la derecha para que el galés entrara con potencia al primer palo y rompiera la resistencia local con un soberbio cabezazo.

