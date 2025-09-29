En video quedó el momento que famoso exfutbolista se infartó en partido de leyendas

En el mundo del fútbol se volvió algo habitual el famoso “partido de leyendas”, en donde dos clubes reúnes a sus exfutbolistas más reconocidos en una cancha para que los hinchas más jóvenes disfruten de su talento, al igual que traer de regreso esos años de grandeza como deportistas.

Así lo hizo hace poco el club chileno Universidad Católica con su ‘Adiós capitanes’, en donde estuvieron grandes insignias de esa institución, pero una de estas causó fuerte preocupación cuando se infartó en pleno partido y quedó tirado en el piso: el reconocido 'Pato' Toledo.



El 'Pato' Toledo se desplomó en partido de leyenda en Chile

El hecho se dio en el partido para despedir a Cristian Álvarez, Milovan Mirosevic y José Pedro Fuenzalida, fue tan solo al minuto 10 del encuentro cuando se dio el tenso momento cuando cayó desplomado en la cancha y, de inmediato, todos sus compañeros salieron a auxiliarlo para que se recuperar rápidamente.

“Recibimos a Patricio Toledo en el servicio de urgencia de la clínica en situación tremendamente grave. Sufrió un paro cardiorespiratorio. En este momento está en una situación muy compleja. Su estado de salud es de extrema gravedad, por lo que esperamos que en las próximas horas podamos dar más noticias”, indicó la Clínica Universidad de Los Andes.

Por ahora, el exfutbolista se encuentra en Unidad de Cuidad Incentivo (UCI), a la espera de una pronta recuperación. Incluso, los hinchas de Universidad Católica han enviado mensajes de apoyo para que no pase a mayores la situación.



“El paciente permanece estable y en observación en la Unidad de Cuidados Intensivos, siendo considerada su condición de gravedad”, añadieron.

🚨 IMPACTO TOTAL 🚨

El histórico arquero Pato Toledo se desplomó en pleno homenaje de la UC tras un infarto 😱. Fue reanimado y hoy lucha en la UCI, consciente y estable 🙏💙.#FuerzaPatoToledo #UC #Chile pic.twitter.com/VdwFSLJVR8 — noticias con cafe (@noticiascafee) September 29, 2025

Hasta el presidente de Chile reaccionó

A través de su cuenta de X, el presidente de Chile, Gabriel Boric, reaccionó a la tensa situación, esperando la pronta recuperación a una leyenda del deporte chileno.

“¡Gran fin de semana para el deporte! Gracias a @Cruzados por esta histórica despedida a nuestros capitanes: Milo Mirosevic, Huaso Álvarez y Chapa Fuenzalida. Al Pato Toledo y su familia, mi abrazo y mejores deseos en su recuperación. Lo ocurrido solo nos muestra una cosa: qué gran familia es la UC”, expresó.

Gran fin de semana para el deporte! Gracias a @Cruzados por esta histórica despedida a nuestros capitanes: Milo Mirosevic, Huaso Álvarez y Chapa Fuenzalida.



Al Pato Toledo y su familia, mi abrazo y mejores deseos en su recuperación. Lo ocurrido solo nos muestra una cosa: qué… pic.twitter.com/u1CtM40AUR — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) September 29, 2025