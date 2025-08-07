EN VIVO: Luis Díaz HOY con el Bayern Múnich vs. Tottenham; hora Colombia

Luis Díaz continúa sumando minutos con el Bayern Múnich en su pretemporada europea y se prepara para un nuevo desafío. Este jueves, 7 de agosto de 2025, el talentoso futbolista colombiano tendrá una nueva oportunidad para demostrar su valía con el campeón alemán en lo que será el segundo compromiso amistoso del cuadro bávaro. El encuentro se disputará en el emblemático Allianz Arena en Múnich, siendo una prueba crucial de preparación de cara a la temporada 2025-26. Luis Díaz, flamante fichaje, se perfila como uno de los grandes protagonistas de la jornada.

El partido está programado para iniciar a las 18:30 horas (hora local de Alemania). Para los aficionados en Colombia, la hora de inicio será a las 11:30 a.m.. Este amistoso no solo representa una nueva prueba para el Bayern bajo la dirección técnica de Vincent Kompany, sino también una valiosa oportunidad para el Tottenham, dirigido por Thomas Frank, de medir fuerzas ante uno de los candidatos a la Champions League.



Horarios y Transmisión Exclusiva para No Perderse a Lucho Díaz

Para que no te pierdas ningún detalle de este emocionante encuentro, aquí te presentamos los horarios en diferentes regiones y las opciones de transmisión:

Día: Jueves 7 de agosto de 2025

Hora en Alemania: 18:30

Hora en Colombia, Perú, Ecuador y México: 11:30 a.m.

Hora en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 13:30

Hora en Venezuela y Bolivia: 12:30

Hora en España: 18:30

La transmisión de este amistoso internacional será exclusiva para los suscriptores de FC Bayern TV PLUS. Este servicio está disponible a través de la página oficial del club alemán, fcbayern.com, y su aplicación móvil. Es importante destacar que, para los aficionados en Colombia y toda Latinoamérica, incluyendo países como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, la única forma de ver el partido es mediante la suscripción a FC Bayern TV PLUS. Este servicio ofrece acceso a todos los contenidos oficiales del club, incluidas sus transmisiones en vivo y contenido a demanda.

Para quienes se encuentren en Alemania, el compromiso también se podrá ver de forma gratuita a través de MAGENTA TV y MAGENTA SPORT, canales habilitados para usuarios con acceso al servicio en ese país.

El Segundo Reto del Bayern y el Rol de Luis Díaz

Este enfrentamiento contra el Tottenham es el segundo reto del cuadro alemán en su gira de pretemporada, después de haber logrado una victoria ante el Olympique de Lyon. El triunfo sobre el Lyon fue la primera muestra del proyecto que lidera el DT Vincent Kompany, quien sigue evaluando variantes y piezas clave de cara al inicio de la Bundesliga y la Supercopa alemana.

El colombiano Luis Díaz, quien ya sumó entrenamientos con el equipo y jugó como titular ante el Lyon, está nuevamente convocado y se espera que continúe sumando rodaje con su nuevo equipo. Su incorporación se perfila como una de las estrellas del plantel. Kompany podría alinear un posible XI que incluiría a: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Jim Minjae, Dayot Upamecano, Josip Stanisic; Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Michael Olise, Paul Wanner, Luis Díaz; y Harry Kane.

Después de su participación en el Mundial de Clubes y un breve descanso, el Bayern Múnich regresó a los trabajos de pretemporada con un grupo de alto nivel. El juego contra el Tottenham es la segunda prueba de fuego antes del último amistoso de la gira y la disputa de la Supercopa de Alemania contra el Stuttgart, programada para el 16 de agosto. Este amistoso es clave para que Luis Díaz siga adaptándose y el equipo afine su estrategia para la inminente temporada oficial.