Enfermos de ébola huyen de un centro de aislamiento atacado en Liberia

la huida de 17 pacientes, informaron el domingo fuentes concordantes.

Publicidad

"Forzaron las puertas y saquearon el centro. Todos los enfermos huyeron", afirmó Rebecca Wesseh, una testigo del incidente ocurrido en la noche del sábado al domingo.

Su declaración fue confirmada por varios habitantes y por el secretario general de los Trabajadores de Sanidad en Liberia, Georges Williams.

Publicidad

Williams dijo que un total de 29 enfermos de ébola estaban aislados en el centro. Los pacientes seguían tratamientos preliminares antes de su evacuación a un hospital.

Publicidad

"Todos habían dado positivo en los tests de ébola", dijo Williams, asegurando que nueve murieron, sin precisar cuándo ni tampoco cuántos enfermos huyeron tras el ataque.

Según Wesseh, los individuos, en su mayoría jóvenes, armados con porras, entraron por la fuerza en este centro de aislamiento instalado en un colegio de un suburbio de Monrovia.

Publicidad

Los asaltantes invadieron el lugar gritando: "Ellen (Johnson) Sirleaf (presidenta de Liberia) está arruinada. Quiere dinero, no hay ébola" en Liberia, explicó la testigo, quien dijo que también los enfermeros huyeron.

Publicidad

El colegio atacado había sido escogido recientemente por las autoridades sanitarias para aislar a las personas que presentaban síntomas de la fiebre hemorrágica Ébola.

El barrio donde se encuentra el centro es considerado como uno de los epicentros de la epidemia en la capital.

Publicidad

"Les dijimos que no instalaran el centro aquí, pero los funcionarios no nos escucharon. Que se vayan a construirlo a otra parte. No creemos en este asunto del Ébola", afirmó un habitante del lugar que pidió no se revelara su nombre.

Publicidad

Desde principios de año, la epidemia del ébola, la más grave desde la aparición de esta fiebre hemorrágica en 1976, dejó 1.145 muertos, según el último balance de la Organización Mundial de la Salud.

El mayor número de muertos se concentra en Liberia, con 413. El resto en Guinea (380), Sierra Leona (348) y Nigeria (4).

Publicidad

También falleció en España un misionero repatriado de Liberia.

Publicidad

AFP.