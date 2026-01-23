En vivo
Fútbol  / "Es diferencial": inesperado elogio del técnico del Barcelona a Linda Caicedo antes de final

"Es diferencial": inesperado elogio del técnico del Barcelona a Linda Caicedo antes de final

Barcelona y Real Madrid femenino jugarán este sábado a la 1:00 p.m. la final de la Supercopa de España.

Linda Caicedo con el Real Madrid
Linda Caicedo con el Real Madrid
X: @realmadridfem
Por: EFE
|
Actualizado: 23 de ene, 2026

