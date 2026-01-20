En vivo
Augusto Rodríguez
Juliana Guerrero
Profesor del Externado
EPS

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Con gol de Linda Caicedo, Real Madrid clasifica a la final de la Supercopa de España

Con gol de Linda Caicedo, Real Madrid clasifica a la final de la Supercopa de España

La colombiana estuvo a punto de marcar doblete, pero el poste se lo impidió. Real jugará la tercera final de su historia ante el ganador de la segunda semifinal entre el Barcelona y el Athletic.

Linda Caicedo con el Real Madrid
Linda Caicedo con el Real Madrid
X: @realmadridfem
Por: EFE
|
Actualizado: 20 de ene, 2026

