Esposa de Jarlan Barrera asegura que el futbolista la dejó en la calle junto a su hijo

Ana María Hernández, esposa del futbolista Jarlan Barrera , hizo una grave denuncia en redes sociales. Según la joven, el jugador la dejó en la calle, ya que le prohibió la entrada a su apartamento.

"Estoy con mi hijo acá, acabo de llegar y me dicen que no puedo entrar al edificio porque el señor Jarlan Barrera me prohibió la entrada", dijo Hernández en un video.

"Pasó una carta, según él notariada, de que no puedo subir a mi casa", añadió.

Ana María Hernández, al borde del llanto, aseguró que Barrera no colabora “como tiene que responder” con la manutención de su hijo.

"Esto no se hace. Yo acá vivo con mi hijo hace mucho tiempo. No me permiten entrar, porque el propietario pasó una orden de que no puedo ingresar al edificio en el cual vivo hace más de tres años. Lo hace porque no lo dejo ver al niño, porque no responde como tiene que responder", aseguró la joven.

"Hace seis meses creí llegar a un acuerdo con él, pero el acuerdo valió madre. Si él quiene no le pasa un centavo a su hijo. He querido callarme muchísimas cosas, pero ya no más, ya aguanté demasiado", agregó.

En una publicación en Instagram, la esposa de Barrera cuestionó su proceder. “¿A tu propio hijo lo dejas en la calle? Definitivamente no es posible esto", escribió.

