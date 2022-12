¿Está sentenciado? Periodistas analizan actitud de James en el Real Madrid

Varios periodistas españoles analizaron en el programa “El Chiringuito de Jugones” la complicada situación que vive el colombiano en el Real Madrid.



En el programa mostraron un video, en el que se muestra a un James resignado y molesto por no tener minutos de juego en el partido de Champions ante el Sporting de Lisboa.



A juicio de los analistas, la falta de minutos, el no contar para Zidane y la supuesta “campaña” mediática en su contra, harían que el colombiano se plantee salir inmediatamente en el mercado de invierno del conjunto blanco.



El periodista francés Frédéric Hermel, uno de los invitados al espacio televisivo, afirmó que el 10 de la selección Colombia “no entrena bien desde enero”, razón por la que no tiene cabida en el equipo de Zidane.



Desde su vuelta de la Selección Colombia, el volante colombiano apenas ha tenido 10 minutos de juego en el conjunto español.