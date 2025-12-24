Experta revela las razones más comunes por las que tiene inflamación abdominal

La sensación de inflamación abdominal es una de las molestias digestivas más frecuentes.

Muchas personas comienzan el día con el abdomen plano y, sin darse cuenta, a medida que avanzan las horas aparece la hinchazón, los gases y el malestar. Aunque suele normalizarse, especialistas advierten que este síntoma es una señal de alerta del cuerpo y no debería ignorarse.

La psiconeuroinmunóloga Blanca Gómez explicó que, en la mayoría de los casos, la inflamación abdominal no responde a enfermedades graves, sino a desequilibrios cotidianos relacionados con la alimentación, el funcionamiento digestivo y el estrés. Identificar la causa es clave para encontrar alivio y mejorar la calidad de vida.



¿Por qué se inflama el abdomen a lo largo del día?

Según la experta, existen factores muy comunes que influyen directamente en la distensión abdominal. No siempre se trata de diagnósticos complejos, sino de hábitos que se repiten a diario sin que la persona sea consciente de su impacto.

Uno de los principales motivos es el consumo de alimentos que fermentan en exceso en el intestino. Esto ocurre cuando el sistema digestivo no logra procesarlos correctamente, generando gases y sensación de pesadez.



A esto se suma una digestión lenta, que provoca que los alimentos permanezcan más tiempo del necesario en el tracto digestivo.

Por último, el estrés juega un papel determinante. Cuando el organismo se mantiene en un estado constante de alerta, el sistema nervioso simpático inhibe la digestión. Esto puede alterar el tránsito intestinal, aumentar la acidez, favorecer el reflujo y desencadenar inflamación persistente.



La relación entre emociones, estrés y digestión

La conexión entre el cerebro y el intestino es más fuerte de lo que parece. El estrés emocional, especialmente cuando es crónico, puede desencadenar o empeorar trastornos digestivos como el síndrome del intestino irritable, además de provocar gases, dolor abdominal y sensación de hinchazón.

Blanca Gómez destaca que muchas personas no necesitan tratamientos complejos, sino recuperar el equilibrio del aparato digestivo. Reducir el estrés, mejorar la relación con la comida y respetar las señales de hambre y saciedad puede marcar una gran diferencia.

Cambios sencillos que pueden ayudar a desinflamar el abdomen

Antes de recurrir a soluciones médicas, la experta recomienda probar ajustes simples en la rutina diaria. Entre los más efectivos se encuentran:



Evitar temporalmente alimentos que generen hinchazón , como ciertos cereales y legumbres.

, como ciertos cereales y legumbres. Priorizar comidas cocinadas y fáciles de digerir durante al menos diez días.

durante al menos diez días. Comer solo cuando exista hambre real y espaciar las comidas.

y espaciar las comidas. Masticar lentamente y evitar comer bajo situaciones de estrés.

Estos cambios ayudan a reducir la carga digestiva y favorecen un mejor funcionamiento intestinal.



El apoyo de la fitoterapia en la inflamación abdominal

Como complemento, la especialista resalta el uso de la fitoterapia, siempre como apoyo y nunca como sustituto de un tratamiento médico. Algunas especias y extractos vegetales pueden contribuir a aliviar molestias digestivas si se usan de forma adecuada.

Entre los más recomendados se encuentran:



Tomillo, por su capacidad para reducir gases y calmar espasmos intestinales.

por su capacidad para reducir gases y calmar espasmos intestinales. Orégano, útil para ayudar en casos de desequilibrios bacterianos.

útil para ayudar en casos de desequilibrios bacterianos. Semillas de pomelo, que pueden contribuir a modular hongos y levaduras.

Incorporar estos ingredientes a la cocina diaria puede ser una alternativa natural para quienes buscan aliviar la inflamación abdominal.