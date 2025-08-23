Los alimentos que más causan gases e hinchazón abdominal después de comer, según Harvard

La hinchazón abdominal es una molestia frecuente que afecta a millones de personas en todo el mundo.

Aunque no siempre es señal de una enfermedad grave, puede interferir con la rutina diaria y generar incomodidad tras las comidas.

De acuerdo con especialistas de la Escuela de Medicina de Harvard, este problema suele estar vinculado con ciertos alimentos que el cuerpo no digiere de manera adecuada.

La doctora Jacqueline Wolf, profesora asociada de Medicina en Harvard y gastroenteróloga del Centro Médico Beth Israel, junto a la doctora Judy Nee, explicó cuáles son los alimentos que más contribuyen a la inflamación y los gases después de comer.

Colon irritado. Foto: Pexels

Según las expertas, una de cada diez personas experimenta regularmente estos síntomas, que en la mayoría de los casos se deben a la dieta.



Los ocho alimentos que más causan hinchazón

Los especialistas de Harvard recomiendan prestar atención a los siguientes grupos:



Alimentos endulzados: productos con jarabe de maíz alto en fructosa como gaseosas, jugos, pan industrializado, salsas y postres procesados.

productos con jarabe de maíz alto en fructosa como gaseosas, jugos, pan industrializado, salsas y postres procesados. Frutas ricas en fructosa: manzanas, sandía, uvas, ciruelas, nectarinas, melocotones o bananos maduros.

manzanas, sandía, uvas, ciruelas, nectarinas, melocotones o bananos maduros. Verduras con fructanos y galactanos: cebolla, ajo, puerros, alcachofa, espárragos y coles.

cebolla, ajo, puerros, alcachofa, espárragos y coles. Leche y lácteos: la intolerancia a la lactosa afecta a cerca del 68 % de la población mundial; los quesos curados y el yogur natural suelen ser más tolerables.

la intolerancia a la lactosa afecta a cerca del 68 % de la población mundial; los quesos curados y el yogur natural suelen ser más tolerables. Frijoles y legumbres: ricos en fibra y azúcares complejos, dificultan la digestión y aumentan los gases.

ricos en fibra y azúcares complejos, dificultan la digestión y aumentan los gases. Sustitutos del azúcar: endulzantes como sorbitol, manitol, xilitol o eritritol, presentes en chicles y productos “light”.

endulzantes como sorbitol, manitol, xilitol o eritritol, presentes en chicles y productos “light”. Granos con gluten: el trigo, la cebada y el centeno pueden generar inflamación en personas sensibles o intolerantes.

el trigo, la cebada y el centeno pueden generar inflamación en personas sensibles o intolerantes. Alimentos fermentados: aunque fortalecen la flora intestinal, el consumo excesivo de kombucha, kimchi o chucrut puede causar molestias temporales.

Recomendaciones para reducir la hinchazón

Los especialistas aconsejan que, además de identificar los alimentos que generan hinchazón, se adopten hábitos sencillos que ayudan a mejorar la digestión: comer despacio y masticar bien, evitar bebidas carbonatadas, tomar suficiente agua, caminar de 10 a 15 minutos después de cada comida y realizar masajes abdominales suaves para facilitar la evacuación de gases.

La doctora Wolf enfatiza que no se trata de eliminar por completo estos alimentos, sino de observar cómo responde el organismo y ajustar la dieta de manera consciente.

Publicidad

Así, se pueden reducir significativamente los episodios de vientre inflamado y mejorar la calidad de vida.