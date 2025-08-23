Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Atentado terrorista en Cali
Ataque a helicóptero
Hambruna en Gaza

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Los alimentos que más causan gases e hinchazón abdominal después de comer, según Harvard

Los alimentos que más causan gases e hinchazón abdominal después de comer, según Harvard

Un estudio de Harvard reveló los ocho alimentos que más inflaman el estómago tras las comidas. Algunos son parte del día a día y podrían estar afectando su digestión.

Harvard revela los alimentos que más causan hinchazón abdominal después de comer
Harvard revela los alimentos que más causan hinchazón abdominal después de comer.
Foto: Hecha con IA
Por: Nataly Barrera
|
Actualizado: agosto 23, 2025 04:06 p. m.

La hinchazón abdominal es una molestia frecuente que afecta a millones de personas en todo el mundo.

Aunque no siempre es señal de una enfermedad grave, puede interferir con la rutina diaria y generar incomodidad tras las comidas.

De acuerdo con especialistas de la Escuela de Medicina de Harvard, este problema suele estar vinculado con ciertos alimentos que el cuerpo no digiere de manera adecuada.

La doctora Jacqueline Wolf, profesora asociada de Medicina en Harvard y gastroenteróloga del Centro Médico Beth Israel, junto a la doctora Judy Nee, explicó cuáles son los alimentos que más contribuyen a la inflamación y los gases después de comer.

Dolor de estómago
Colon irritado.
Foto: Pexels

Según las expertas, una de cada diez personas experimenta regularmente estos síntomas, que en la mayoría de los casos se deben a la dieta.

Los ocho alimentos que más causan hinchazón

Los especialistas de Harvard recomiendan prestar atención a los siguientes grupos:

  • Alimentos endulzados: productos con jarabe de maíz alto en fructosa como gaseosas, jugos, pan industrializado, salsas y postres procesados.
  • Frutas ricas en fructosa: manzanas, sandía, uvas, ciruelas, nectarinas, melocotones o bananos maduros.
  • Verduras con fructanos y galactanos: cebolla, ajo, puerros, alcachofa, espárragos y coles.
  • Leche y lácteos: la intolerancia a la lactosa afecta a cerca del 68 % de la población mundial; los quesos curados y el yogur natural suelen ser más tolerables.
  • Frijoles y legumbres: ricos en fibra y azúcares complejos, dificultan la digestión y aumentan los gases.
  • Sustitutos del azúcar: endulzantes como sorbitol, manitol, xilitol o eritritol, presentes en chicles y productos “light”.
  • Granos con gluten: el trigo, la cebada y el centeno pueden generar inflamación en personas sensibles o intolerantes.
  • Alimentos fermentados: aunque fortalecen la flora intestinal, el consumo excesivo de kombucha, kimchi o chucrut puede causar molestias temporales.

Recomendaciones para reducir la hinchazón

Los especialistas aconsejan que, además de identificar los alimentos que generan hinchazón, se adopten hábitos sencillos que ayudan a mejorar la digestión: comer despacio y masticar bien, evitar bebidas carbonatadas, tomar suficiente agua, caminar de 10 a 15 minutos después de cada comida y realizar masajes abdominales suaves para facilitar la evacuación de gases.

La doctora Wolf enfatiza que no se trata de eliminar por completo estos alimentos, sino de observar cómo responde el organismo y ajustar la dieta de manera consciente.

Publicidad

Así, se pueden reducir significativamente los episodios de vientre inflamado y mejorar la calidad de vida.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Nutrición

Bienestar