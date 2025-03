Este futbolista de Atlético Nacional en la lista de deseos de Efraín Juárez en México

Al Pumas de México llegó el técnico Efraín Juárez tras su sorpresiva salida de Atlético Nacional, un club al cual le debe mucho en su carrera debido a que sus primeros pasos como futbolistas fueron en esta reconocida institución en su tierra natal y volver a "casa" se volvió un sueño realidad para él.

"Es mi casa, me da felicidad y mucha ilusión aportar mi granito de arena a esta gran institución. Amo a Pumas, Siempre lo he dicho y nunca lo he ocultado, le tengo un profundo agradecimiento. Si Pumas no me hubiera dado la oportunidad estaría en otra situación que fuera el fútbol", fueron sus palabras al llegar.

Pero el problema que ha causado su llegada a México es que el técnico tendría en mente sumar futbolistas de Atlético Nacional los cuales considera "ideales" para su proyecto, uno de ellos bastante figura y determinante para el equipo: William Tesillo, que, según medios de su país, sería el primera en la lista de deseos de Juárez.

William Tesillo en Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

Estos son los números de William Tesillo que lo atraen

El barranquillero, de 35 años, cuenta con una amplia experiencia internacional en su rol como defensa, incluso, con pasado en la Selección Colombia siendo titular en partidos importantes. Ha pasado por clubes como Centauros, Deportes Quindío, Junior, Santa Fe y Club León en donde ha sido protagonista en cada uno de estos equipos logrando importantes títulos como la Suruga Bank o la Concachampions de Concacaf.

Ha disputado 605 partidos como profesional en 16 años de carrera en donde ha anotado en 26 ocasiones. Además, hizo parte de las convocatorias de la Copa América en 2016 y 2021 y parte de las Eliminatorias a las copas del mundo en 2018 y 2022. Además, en la era Juárez fue importante para el mexicano a la hora de salir a conseguir resultados importantes que derivaron en los títulos.