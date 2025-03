Efraín Juárez filtró información y dañó anuncio de llegada a gigante de México

Al fin la historia del técnico mexicano y el fútbol profesional colombiano llegará a su fin luego de semanas detrás del tema del porqué salió de la institución verdolaga a inicio del 2025. Por un lado, Atlético Nacional arrancó su proyecto con el argentino Gandolfi que, hasta ahora, ha cumplido, mientras que el timonel azteca tendría listo su próximo destino.

Pero llovieron críticas contra Efraín Juárez por "no saber guardar un secreto" debido a que en sus redes sociales reveló cuál sería ese próximo destino y arruinó la sorpresa que tenían en Pumas para presentarlo como nuevo técnico del equipo de la capital mexicana.

Club en donde estuvo varios años como futbolista profesional y con el cual fue campeón, pero con un simple trino dañó la sorpresa que tenía lista la institución para confirmar la noticia, pues puso una casa, un corazón y unas huellas confirmando que estampó su firma el pasado 27 de febrero y dando un nuevo inicio a su corta carrera como técnico.

Los números de Efraín Juárez en Atlético Nacional

En su primera y única experiencia como técnico profesional, el mexicano de 36 años deja el conjunto verdolaga con un rendimiento del 61 % en 27 partidos disputados con Atlético Nacional. Ganó un total 14 partidos, empató 8 y perdió 5; por supuesto, lo más destacado fueron los dos títulos que alzó en diciembre de 2024, primero la Copa BetPlay contra América de Cali y luego la Liga BetPlay contra Deportes Tolima.

Efraín Juárez // Foto: Atlético Nacional

¿Se arrepintió de irse de Atlético Nacional?

Sí. De acuerdo con una versión conocida en Blog Deportivo de Blu Radio, el entrenador intentó sostener nuevamente un diálogo con la institución, pero dicha llamada nunca se dio y entendió que era una decisión definitiva del adiós para ambas partes.

“Lo conmovió porque los jugadores le dijeron que estaba por venir lo mejor. Al fin tenemos a alguien que nos entiende, apoyado por el éxito de los títulos. Anoche, cuando se veía irreversible, vio que no lo era tanto. ¿Qué faltó para que se diera? Según me cuenta esta persona que habló con el técnico: que una persona de Atlético Nacional se comunicara con él, una llamada, pero nadie lo hizo. Ningún llamado de reconsideración de la renuncia, por lo tanto, a partir de exactitud sin ninguna intención, entendió que querían que se fuera. Por eso, no revirtió su decisión pese a la insistencia de los futbolistas, que en dos oportunidades llegaron para que se quedara”, contó el periodista.