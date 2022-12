Estos son los jugadores más valiosos de la Copa América Chile 2015

En Chile el cielo puede esperar... esperar a las veinticinco más preciadas estrellas del fútbol de los doce países que disputarán la Copa América, cuyo valor de mercado, con febrero como última referencia, suma 875,5 millones de euros.



El resultado surge de la revisión de los cien primeros puestos del mundo, según la lista de Transfermarkt, el sitio especializado en transferencias futbolísticas. (Lea también: Tecnología e innovación también serán protagonistas de la Copa América )



De esos cien primeros futbolistas, es posible que dieciocho estén en la próxima Copa América: seis brasileños, cuatro argentinos e igual número de colombianos, así como dos uruguayos y dos chilenos.



La cifra de 875,5 millones de euros pudo haber sido superior en diez millones de no estar privado de jugar por una sanción el delantero uruguayo del Barcelona Luis Suárez.



A los 27 años, el argentino Lionel Messi lidera la lista mundial de jugadores más valiosos con un monto de 120 millones de euros, según Transfermarkt. Su compañero de club, el brasileño Neymar, ocupa el tercer puesto con ochenta millones de euros.



Ángel Di María tenía hasta febrero el quinto pase mejor cotizado en el mundo: 65 millones de euros. (Lea también: Abecé para entender a los chilenos en la Copa América )



El creativo colombiano James Rodríguez era hasta enero de este año el sexto futbolista más valioso en el mundo con 60 millones.



Habrá que descender hasta el decimocuarto puesto para encontrar a otra estrella que estará en la Copa América, el uruguayo Edinson Cavani, cuyos derechos deportivos el mercado tasa en 50 millones.



El delantero llegará al torneo como el mejor cotizado de la Celeste, un 'privilegio prestado' pues la cota más alta (60 millones) corresponde al ausente Luis Suárez.



Los mismos 50 millones que expertos dan a Cavani alcanzan para el goleador de la Liga Premier, el argentino Sergio 'el Kun' Agüero. (Lea también: Dani Alves, convocado a última hora por Brasil para la Copa América )



El primer chileno en la lista mundial ocupaba en febrero pasado el vigésimo cuarto puesto con 45 millones. Se trata de Alexis Sánchez. Y un escalón abajo, pero con el mismo valor de mercado, se ve al capitán de la selección colombiana, Radamel Falcao García.



No muy lejos de Sánchez, en la plaza 29, está su compatriota Arturo Vidal, valorado en 42 millones de euros.



Tras Messi, Di María y Agüero, los 'cuatro fantásticos' de Argentina en el pasado Mundial se completan con el delantero centro del Nápoles italiano Gonzalo Higuaín, situado en el puesto 31 con 40 millones de euros, mientras que los colombianos Juan Guillermo Cuadrado y Jackson Martínez están cifrados en 32 millones.



Si Cuadrado ocupaba el puesto 48 y 'Cha cha chá' Martínez el 50, en el 58 está el zaguero central uruguayo del Atlético de Madrid, Diego Godín con un valor de 30 millones. Con la misma cantidad, aunque un puesto más abajo está otro jugador del Chelsea, el extremo derecho brasileño William. (Lea también: Doce selecciones buscan, desde este jueves, la gloria en la Copa América )



Tasado también en 30 millones, en el puesto 60, otro brasileño: el zaguero David Luiz y nueve pisos abajo, con valor en 28 millones, su compatriota, el mediocentro Fernandinho, del Manchester City.



Compañero de David Luiz en el París Saint Germain, el defensor Marquinhos ocupa la plaza 78 y está cotizado en 25 millones.



Brasileños también son el dueño del puesto 80, el creativo del Liverpool inglés Phillippe Coutinho que también tiene un valor de mercado de veinticinco millones.



Si por méritos futbolísticos fuera, el argentino Carlos Tevez podría haber entrado en esta lista con nota sobresaliente de no haber sido porque para esta muestra su posición en la lista es el 104 y un monto de 23 millones tasado a comienzos del año. (Lea también: Chile abre su Copa América contra Ecuador; Colombia espera su turno )



Dado que en la lista de los primeros cien aparecen dieciocho jugadores latinoamericanos que disputarán la Copa, estos son los más caros de los otros siete países participantes.



Tras dos años muy productivos en el Málaga (2010-2012), el delantero venezolano Salomón Rondón fichó por el Rubin Kazán a cambio de nueve millones de euros y el año pasado llegó al Zénit, también de Rusia, donde su valor ha subido a tal punto que en febrero pasado la cifra mínima para negociar estaba en 15 millones.



Una operación en la pierna izquierda privará al carrilero diestro Antonio Valencia de jugar la Copa América.



Sin el de Nueva Loja, que en 2009 se convirtió en el futbolista ecuatoriano más caro de la historia por los diecinueve millones de euros que pagó el Manchester United al Wigan por su pase, la condición de jugador más caro de la selección de ese país recae ahora en el ariete del West Ham United Enner Valencia, cuyo valor de mercado hasta febrero estaba en diez millones. (Lea también: Chile confirma brote de sarampión a un día del inicio de la Copa América )



A los 24 años, el delantero centro del Atlético de Madrid Raúl Jiménez es la joya de la experimental selección mexicana que llega a Chile como invitada. Su valor de mercado de siete millones lo torna el más caro de los veintitrés convocados por Miguel Herrera.



Ni su trasegar desde el 2012 por Brasil, donde acaba de anunciar su fichaje por el Flamengo, horas después de abandonar el Corinthians, ha reducido la cotización del punta Paolo Guerrero, pues su valor de mercado hasta febrero estaba en 6,5 millones.



Al Changchun Yatai chino ha llegado el delantero boliviano-brasileño Marcelo Martins Moreno, por quien el Gremio llegó a pagar 5,2 millones al Shakhtar Donetsk a finales de 2012. Ahora se tasa en tres millones.



Esa misma cifra constituye al ariete del Ausburgo alemán Raúl Bobadilla en el más caro de la selección paraguaya, que busca en el torneo de Chile una renovación generacional. (Lea también: Cuatro jugadores colombianos dentro del once ideal de los más buscados en Google )



En Jamaica, la otra selección invitada a la edición 44 de la Copa América, el jugador de más valor es Adrian Mariappa, un lateral derecho que desde el 2013 milita en el Crystal Palace. Quien quiera ficharlo debe tener, al menos, dos millones de euros.



EFE