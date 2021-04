"Estoy triste y decepcionado": Florentino Pérez arremete por fracaso de la Superliga

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y de la Superliga, aseguró que está "triste y decepcionado" por todos los acontecimientos que se han sucedido desde el anuncio de la nueva competición y lamentó la "agresividad, amenazas e insultos" que han recibido doce clubes que tenían intención de "salvar el fútbol".

"Llevamos muchos años trabajando en un proyecto que no he sabido explicar. Estoy triste y decepcionado. Era fácil de entender, la Liga es intocable, hay que sacar dinero del partido entre semana. El formato de la Champions está obsoleto y solo tiene interés a partir de los cuartos", aseguró en El Larguero de la SER.

Florentino Pérez aseguró que el proyecto de la Superliga queda en "stand-by", que Juventus y AC Milan "no se han ido" y el Barcelona está "reflexionando". El presidente lamentó la agresividad que ha provocado el anuncio de la nueva competición.

"Nunca he visto una agresividad más grande del presidente de la UEFA y algunos presidentes de las ligas, de forma orquestada. Nos ha sorprendido a todos. Tras dar la noticia pedimos ver al presidente y ni nos ha contestado. Nunca he visto esa agresividad, amenazas, insultos como si hubiéramos matado el fútbol. Hemos trabajado en ayudar a salvar el fútbol".

Pese al anunciado abandono de los clubes ingleses y los pasos seguidos por Atlético de Madrid o Inter de Milán, para Florentino Pérez la situación es la misma que hace unos días. "No ha pagado ninguno la penalización. En el barco están casi todos, de momento los doce porque no se han ido todavía".

Defendió Florentino Pérez su decisión de liderar el proyecto de la Superliga sin haber consultado a los socios del Real Madrid, a los que apunta como dueños del club. "¿También les tengo que preguntar a quién tengo que fichar?", afirmó.

"Dijimos que saldremos lo antes que se pueda, en agosto de este año o el que viene. ¿Tengo que preguntar a los socios como si fuesen tontos? Si no cambia nada, solo el nombre del rival de entre semana, que pasa a ser uno de los grandes de Europa", añadió.

Pese a que no dio nombres, el presidente de la Superliga afirmó que las manifestaciones en contra de la competición estaban dirigidas. "Los aficionados del Chelsea eran cuarenta y puedo decir quien los llevó. El mismo que ha movido lo de las camisetas del Cádiz. Eso ahora no es normal, tenemos todos que dar ejemplo".

Y pidió al presidente de LaLiga que pare y recapacite sobre su comportamiento. "El señor Tebas es uno de los que tiene que recapacitar sobre cómo está la industria del fútbol".

"Algunos hicieron una campaña manipulada diciendo que acabábamos con las Ligas, que no se premiaban los méritos, que acabábamos con el fútbol cuando trabajamos para que sobreviva. Hay gente que tiene privilegios que no quiere perder, a costa de que se arruinen los clubes", opinó.

Para Florentino "el formato de la Champions está obsoleto y solo tiene interés a partir de los cuartos", por lo que justificó la decisión de crear una nueva competición a raíz de las pérdidas que están sufriendo los clubes.

"Los doce que estábamos hemos perdido 650 millones entre todos, este formato no funciona. Se nos ocurrió uno con los equipos más importantes de Europa entre semana. Se puede sacar bastante más dinero para todos, con solidaridad con el resto de los equipos. De 4.000 millones de aficionados del mundo, estos equipos reúnen a la mitad".

Convencido de que, si no sale este modelo, "saldrá uno muy parecido", Pérez lamentó el comportamiento del presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin. "La UEFA hace un espectáculo que me ha sorprendido, un presidente debe ser una persona correcta y parecía que habíamos tirado una bomba atómica. A lo mejor no lo hemos presentado bien pero no nos han dado la oportunidad porque algunos no quieren que pase nada".

Abierto a retocar normas de la Superliga, como que no haya descensos y ascensos, Pérez dijo con rotundidad que, si no se crea "otro formato" para el fútbol que genere más ingresos, se morirá. "No es un club cerrado. Son los que se lo han ganado en los veinte últimos años por resultados, los que más seguidores tienen en el mundo. No podemos pensar que todos somos iguales porque hay partidos que no los ve nadie. A mi me cuesta verlos".

Florentino Pérez aseguró que el nuevo formato de la Liga de Campeones "no hay quien lo entienda", dijo que no teme "represalias de UEFA" en la presente 'Champions' y justificó la puesta en escena del proyecto, con la ausencia de una rueda de prensa conjunta de los pesos pesados.

"Iba a hablar Laporta al día siguiente del comunicado pero no han dejado ni 24 horas, ha salido toda la batería. Teníamos preparado que cada uno hablaba en su sitio pero con una agresividad terrible nos mataron. En algo nos habríamos equivocado. Sabían que lo íbamos a hacer y nos estaban esperando aquellos que tienen miedo de perder sus privilegios. Esto es trabajar para el fútbol", sentenció.