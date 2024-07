España vs. Alemania: apuestas, predicciones y dónde ver EN VIVO el partido

Desde este jueves, 4 de abril, regresan las emociones de la Eurocopa 2024. Pero un duelo especifico se llevará la atención de medios y amantes del fútbol en todo el mundo: España vs. Alemania, que, según algunos, son los equipos en mejor momento de la competencia.

"Lo hemos estudiado y España tiene grandes extremos, también Nico. Mucho trabajo va a tener los laterales, pero es un trabajo de todos. Teniendo en cuenta su edad, no ha aparecido en grandes torneos, pero haremos lo posible por atarle en corto, para que no esté libre. Es increíble que sea un jugador decisivo teniendo en cuenta su edad", dijo Toni Kroos previo a este compromiso vs. España.

Y es que Joselú, compañero de Kroos en el Real Madrid, aseguró que España retirará al alemán en este compromiso al ganarle la llave de la Euro 2024.

España vs. Alemania: dónde ver EN VIVO y online

A partir de las 11:00 de la mañana (hora colombiana) en el Mercedes-Benz Arena rodará la pelota para este compromiso entre españoles y alemanes. Las personas interesadas en este partido lo podrán ver EN VIVO y online a través de la señal de ESPN y Disney Plus, que son los canales autorizados por UEFA para los partidos en Latinoamérica.

España vs. Alemania: apuestas y predicciones



Victoria de España: cuota paga 2.70.

cuota paga 2.70. Empate: cuota paga 3.50.

cuota paga 3.50. Victoria de Alemania: cuota paga 2.88.

cuota paga 2.88. Más de 8.5 tiros de esquina: cuota paga 1.63

cuota paga 1.63 Ambos equipos marcan: cuota paga 1.74.

cuota paga 1.74. Equipo que clasifica: cuota paga 1.95.

España vs. Alemania: historial entre ambas selecciones

Este choque se ha dado en 26 ocasiones en toda la historia con cierta 'paternidad' alemana. La 'Mannschaft' ha ganado en 9 ocasiones mientras que 'La Roja' ibérica lo ha hecho en 8, lo demás ha terminado en empate. En cuanto la Euro, este será el cuarto duelo en la competencia, pues solo se ha dado en tres ediciones: Francia 1984, Alemania 1988 y Austria-Suiza 2008.

Posibles alineaciones



España: Unai Simón, Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella, Rodri, Fabián, Pedri, Lamine Yamal, Morata y Nico Williams.



Unai Simón, Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella, Rodri, Fabián, Pedri, Lamine Yamal, Morata y Nico Williams. Alemania: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum, Andrich, Kroos, Sané, Gündogan, Musiala, Havertz.