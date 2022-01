Expareja de Muriel pide más de 300 millones de pesos mensuales para la manutención de sus hijas

Luis Muriel declaró que actualmente no tiene una demanda en su contra, pues asegura que él no ha incumplido con sus obligaciones.

En un comunicado publicado por su abogado, Alfonso Garavito, Muriel explicó la situación que vive con su expareja, Paula Rentería, que actualmente le pide cifras “astronómicas”.

“Quiero aclarar que en ningún momento he incumplido con mis obligaciones para con mis hijas, por lo tanto, no existe ningún proceso en mi contra por incumplimiento de la cuota alimentaria, el único proceso que está en curso es el de un aumento de la cuota alimentaria, ya que a esta persona no lo es suficiente lo pactado y requiere de cifras astronómicas", señaló en un comunicado.

El abogado de delantero colombiano asegura que Muriel está siendo víctima de chantaje: "Se ha convertido en reiterado el comportamiento de la señora Paula Rentería, tratando de chatajear a mi representado ante los medios de comunicación, anteriormente y por diversos actos a mi representado le ha tocado solicitar la intervención de los órganos judiciales y policiales, tanto de Italia como de Colombia, por cada acto de injuria, calumnia, alteración y difamación del que injustamente lo ha acusado la señora Rentería", asegura.

Garavito dice que el objetivo de la mujer es utilizar a sus propias hijas para manipular la situación: "Del comunicado, lo preponderante son las astronómicas cifras que hace públicas la insaciable sed de dinero que la señora Rentería infundadamente pretende, quien utiliza a las hijas del deportista como instrumento para sus objetivos económicos", asegura.

