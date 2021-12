Falcao, duda con el Rayo Vallecano vs. Alavés por La Liga este sábado

El delantero colombiano Radamel Falcao , que no jugó la última jornada frente al Villarreal al sufrir unas molestias en un cuádriceps, es duda para el partido contra el Alavés, según desveló este viernes su técnico, Andoni Iraola.

Falcao se lesionó el 6 de noviembre, durante el partido frente al Real Madrid, al sufrir una rotura en el aductor mayor del muslo derecho. Con un plan específico de recuperación se recuperó en tiempo récord y entró en la convocatoria para medirse al Mallorca el 22 de noviembre aunque se quedó en el banquillo y no jugó.

En Copa del Rey ante el Guijuelo no fue convocado y su reaparición sobre el terreno de juego se produjo hace dos semanas frente al Espanyol. Comenzó el encuentro en el banquillo pero salió en el minuto 74.

La pasada semana, antes de medirse al Villarreal, sufrió unas molestias en un cuádriceps de las que aún no está totalmente recuperado y que le hacen ser duda ante el Alavés.

"No puedo decir si estará. Venimos de casi no entrenar y veremos qué sensaciones tiene de cara a entrar a la convocatoria", dijo Iraola, en conferencia de prensa.

Falcao lleva disputados esta temporada nueve partidos con el Rayo, cuatro como titular, y ha marcado cinco goles.

Para el partido contra el Alavés Iraola dispone del español Sergi Guardiola y el francés Randy Nteka como delanteros centro.

