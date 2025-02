Famoso actor de 'Capitán América' confesó ser hincha de equipo colombiano

El pasado 13 de febrero de 2025, Marvel estrenó a nivel mundial la última entrega de 'Capitán América', que, ahora, tiene a 'Sam Wilson' como protagonistas tras el retiro voluntario de 'Steve Rogers' en la cinta de 'Avengers: Endgame'. Pero a su lado estará acompañado de un aprendiz al cual presentan como Joaquín Torres, interpretado por Danny Ramírez, quien llega como el futuro 'Falcón' con descendencia latinoamericana.

¿De dónde es Danny Ramírez?

Joaquín Torres, interpretado, llega como un personaje que será crucial en el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Pero detrás del actor existe una historia con Colombia, pues pese a que nació en Miami, EEUU, su padre es colombiano y su madre mexicana, por lo tanto, sus raíces son 100 % latinas.

Básicamente, Ramírez se volvió en el primer colombiano en unirse al UCM en esta entrega del 'Capitán América'. Pero durante su gira de medios sorprendió con algo al confesar que gran parte de su familia vive en Medellín, y, por ende, también se volvió hincha del club de ellos: Atlético Nacional, que incluso pensó en ponerse la camiseta para la entrevista.

"Mi familia es de Medellín. No he ido mucho, pero tengo que regresar (...) Es un orgullo porque sé qué significa para mi carrera, obviamente, para mí es muy especial, pero el impacto que he visto... hasta mi tío me mandó un mensaje que me vio en El Hormiguero - famoso programa de España- que toda la familia puso el show y ahí estaba, que orgullo y no sé qué. Si hubiera sabido que darían ese show en Colombia, me hubiera puesto la camiseta de Atlético Nacional, pero no, igual es un orgullo gigante", contó en entrevista con Mateo Ramirez, reconocido host en TikTok.

Esta fue la entrevista de Danny Ramírez

¿Qué personaje hace en la película?

Interpreta al nuevo aprendiz de 'Sam Wilson', 'Joaquín Torres', quien podría ser el próximo 'Falcón' del UCM. En la cinta se ven sus primeras aproximaciones como parte de 'Los Vengadores' apoyando al nuevo 'Capitán América' en un conflicto causado por el nuevo presidente de los Estados Unidos, el general Ross, quien se terminará transformado en 'Red Hulk' por varias circunstancias que son contadas en la cinta.

