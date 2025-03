Famoso exfutbolista tiró fuerte pulla contra Atlético Nacional: "Viví regionalismo"

A lo largo de los años, Atlético Nacional ha tenido en sus filas diversos tipos de futbolistas que han hecho historia en el fútbol colombiano, como otros que terminaron haciéndolo en otras instituciones al no contar con suerte con la camiseta verdolaga y tuvieron que buscar un nuevo aire para poder destacarse.

Ese fue el caso del bogotano Rafael Robayo, que, en diálogo con Gol Caracol, contó que llegó a Atlético Nacional por el técnico Luis Fernando Montoya (2002) que vio potencial en él durante un partido preliminar a quien, a la fecha, le sigue dando las gracias por la oportunidad. Pero aseguró que vivió un momento feo en la capital antioqueño cuando comenzó a ser víctima de regionalismo asegurando que "no lo querían".

Rafael Robayo con la camiseta de Millonarios. Foto: Twitter - @MillosFCoficial

"Terminé llegando allá, tuve un tiempo en el club, pude madurar, el primer año fue junto a una persona como el profesor Montoya que fue mi papá en el fútbol, me enseñó a ser persona en ese ambiente deportivo, porque él siendo paisa no priorizó la región, sino la persona y el talento, así me dio un lugar allá (...) No me querían además entregar el paz y salvo y la carta de libertad. Yo viajé a Medellín, le dije a Víctor Marulanda (directivo en ese entonces) que era muy difícil sin jugar, que no podía mostrarme y fue él quien me ayudó a salir, me hizo la carta que debía presentar y al final, pude irme", contó.

Fue en 2005 cuando en su vida apareció Millonarios que le cambió para siempre su vida. En el cuadro embajador vivió los mejores años de su carrera y, allí, Rafael Robayo pudo explotar todo su máximo nivel hasta para sumar minutos en la Selección Colombia y obtener algunos títulos como profesional.

"El fresquito llegó cuando marqué mi primer gol con Millonarios y fue a Nacional en Medellín, fue el del empate. Con todo el respeto, dije que ellos pudieron tener un jugador que pudo haberles marcado diferencia y no quisieron, pues ahora voy a estar del otro lado y voy a hacerles la vida imposible",, puntualizó.