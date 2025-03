Millonarios se queda sin técnico para clásicos ante Santa Fe: esta es la razón

Millonarios atraviesa un momento complicado en la temporada, con resultados irregulares que han generado preocupación entre sus hinchas y dudas sobre su desempeño en la Liga BetPlay. Mientras el equipo bogotano lucha por encontrar estabilidad, el nombre de David González comenzó generar dudas por parte de la parcial albiazul.

Tras varios torneos siendo protagonista, el equipo dirigido por el estratega paisa no ha logrado consolidar un rendimiento consistente en la presente campaña. A esto se le suma la dura sanción que recibió por parte de la Dimayor.

La dura sanción a González

El técnico de Millonarios, David González, fue suspendido por el Comité Disciplinario de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) por dos semanas e inhabilitado para dirigir a su equipo, además de recibir una multa económica de 28,4 millones de pesos. Esta sanción surge tras las fuertes declaraciones del estratega luego de la derrota de los embajadores 2-1 ante Junior de Barranquilla en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Pagará sanción y una millonaria multa

De acuerdo con Dimayor, González incumplió el numeral 2 del artículo 72 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), que establece sanciones para quienes realicen comentarios que comprometan la imagen de la organización.

Según el documento oficial de Dimayor citado en el portal, “Sancionar, al señor David González Giraldo, Director Técnico del registro del Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A. (‘Millonarios’), con suspensión de dos (2) semanas para ejercer cualquier actividad deportiva y/o administrativa relacionada con el fútbol y multa de veinte (20) SMLMV equivalentes a veintiocho millones cuatrocientos setenta mil pesos ($28.470.000)”. Este lineamiento responde específicamente a declaraciones realizadas por González durante una rueda de prensa posterior al partido.

Sanción a técnico de Millonarios. Foto: captura Dimayor.

En la conferencia, González arremetió contra el arbitraje de Norberto Ararat, cuestionando directamente decisiones puntuales del encuentro.

“Terminamos perdiendo, sea como haya sido, por un penal que yo veo, repito, lo veo tres, cuatro veces y no lo veo por ninguna parte [...] en los últimos 20, 25 minutos, veo faltas que para mí no eran faltas pitadas, veo otras que eran faltas, y no son pitadas”, fueron las palabras del técnico azul.

Asimismo, el entrenador hizo polémicas referencias a un supuesto comentario del árbitro antes del partido, sugiriendo incertidumbre en su desempeño. González afirmó, según cita Dimayor en su informe, que el árbitro le habría comentado en un aeropuerto: “el chicharroncito que me tocó”, en alusión al reto que implicaba dirigir un duelo entre dos equipos grandes del campeonato en condiciones complejas.

Con esta decisión, González se perderá los próximos tres partidos de Millonarios, incluyendo los esperados clásicos capitalinos contra Independiente Santa Fe y el encuentro frente a Alianza Valledupar en el estadio El Campín. Durante su ausencia, el encargado de reemplazarlo será el asistente técnico Alexander Becerra.

Estas declaraciones de González también abordaron un presunto patrón en las decisiones arbitrales que, según él, perjudican a equipos en determinadas situaciones.

Resulta que al señor árbitro desde el día anterior viene asustado comentó González en su momento.

Además que las decisiones controversiales favorecieron al equipo contrario y cuestionó la profesionalidad en el arbitraje.

“Los mismos jugadores del equipo que ganó […] decían, métanse al área, tírense, tírense. Demasiadas cosas que son sospechosas para mi gusto”, afirmó visiblemente molesto durante la rueda de prensa.

El artículo 72 del Código Disciplinario Único subraya la importancia de proteger la reputación y la imagen del fútbol profesional colombiano, motivo que fundamenta esta sanción. Dicho artículo sanciona explícitamente a cualquier individuo que, a través de medios de comunicación, formule comentarios que dañen la credibilidad de la FCF, Dimayor u otros afiliados.

La multa para González

La multa económica, equivalente a 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pretende ser una llamada de atención enérgica para evitar futuros incidentes de este tipo. En palabras oficiales de Dimayor, esta medida busca asegurar que "las declaraciones de los agentes del fútbol, en especial quienes tienen roles de liderazgo, se mantengan dentro de los parámetros de respeto y profesionalismo”.

La ausencia del técnico en un momento crítico para Millonarios, que se encuentra inmerso en una situación deportiva compleja tras dos recientes derrotas consecutivas, representa un desafío adicional para el cuerpo técnico y el plantel. Tal y como lo mencionó el propio González en el ojo de la polémica, “venimos de dos derrotas duras, de una situación muy compleja, de una situación que vamos a tener que levantar, me hago cargo”, admitió tras reconocer el difícil panorama del equipo azul de la capital del país.