Figura de Selección Colombia renovó contrato con su club en Brasil: “Alegría enorme”

Un referente de la Selección Colombia confirmó la extensión de su contrato con su actual club en Brasil y la noticia generó gran entusiasmo entre sus seguidores. El jugador, cuyo desempeño ha sido clave tanto en su equipo como en la selección nacional, expresó su felicidad por continuar su carrera en el fútbol brasileño.

A seguir haciendo historia en Brasil

El futbolista, quien ha sido pieza fundamental en su club, destacó la importancia de esta renovación y lo que significa para su crecimiento profesional. "Alegría enorme por seguir en este gran equipo, donde me han apoyado desde el primer día", comentó el deportista tras oficializarse el acuerdo.

La noticia ha sido bien recibida por la afición, que ve en esta renovación una oportunidad para que el jugador siga consolidándose en una de las ligas más competitivas de Sudamérica. Su club, por su parte, confía en que su permanencia contribuirá al éxito de la temporada y fortalecerá el desempeño del equipo.

El grande de Brasil que confía en el talento colombiano

Fluminense , considerado uno de los clubes más importantes del fútbol brasileño, y que ganó la Copa Libertadores 2023, oficializó la renovación de contrato del colombiano Jhon Arias hasta mediados de 2028.

Este acuerdo despeja todas las especulaciones que vinculaban al jugador con una salida hacia el fútbol europeo, tras la oferta de clubes como el Feyernood de Países Bajos y Zenit de Rusia.

Durante una rueda de prensa encabezada por Mário Bittencourt, presidente del club carioca, se comunicó de manera oficial la extensión del contrato del delantero, quien expresó su felicidad por la continuidad en el equipo.

Arias, de acuerdo con un video publicado por el club, explicó que su decisión estuvo profundamente basada en factores personales y familiares. Con ello se quedará en el ‘tricolor’, con el que espera vivir un 2025 mejor que el 2024, en el que su club estuvo en riesgo de descender.

Jhon Arias renovó con Fluminense. Foto: cuenta X @FluminenseFC.

“Fue una decisión familiar, una decisión que tomé junto con mi esposa. Yo estoy muy feliz aquí, con la gente, con la afición. He evidenciado el amor que me tiene la gente”, enfatizó el extremo durante el anuncio oficial.

Tras esta noticia, el club mostró su entusiasmo con un mensaje publicado en redes sociales, en el que destacó como una “alegría enorme” el hecho de contar con el futbolista con tres años más. Así, el jugador que hace parte del proceso de Selección Colombia tendrá los minutos que necesita.

Jhon Arias Foto: @FluminenseFC

Así ha sido la carrera de Jhon Arias, el ex Santa Fe que brilla en Brasil

Arias, de 27 años, y que surgió del Patriotas F.C., no solo profundizó en su afinidad emocional con Fluminense, sino que también destacó las razones deportivas y profesionales que lo motivaron a seguir vinculado al equipo carioca.

“Cuando eres feliz en un lugar, todo fluye más fácil. Me emocioné con el proyecto que me presentaron en el club, fue algo que me hizo sentir especial, me hizo sentir valorado. Mi relación con el club y la afición es algo que pocas veces se vive en la vida”, dijo.

Sobre los aspectos clave que definieron la negociación, la junta directiva le presentó al colombiano una jugosa oferta para asegurar su permanencia. De acuerdo con los términos económicos divulgados, Arias pasará a recibir más de 900 millones de pesos, siendo uno de los mejores pagos.

Desde su llegada a Flu en 2021, proveniente de Independiente Santa Fe . Su capacidad técnica y su versatilidad lo han convertido en un ídolo para la hinchada, algo que quedó reflejado en la celebración de títulos como la primera Libertadores conseguida por el club.