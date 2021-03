Gabriel Camargo intervino en conflicto de Hernán Torres y Álvaro Montero en Tolima: Blog Deportivo

Blog Deportico de BLU Radio le ha seguido la línea al conflicto interno que hay en el Deportes Tolima entre el arquero Álvaro Montero y el director técnico Hernán Torres.

Las diferencias tendrían que ver por algunos reclamos sobre el rendimiento que ha tenido el guardameta.

Según se pudo conocer, Torres le dijo a Montero que no iba a ser titular ante el partido que disputarían con Santa Fe. Sin embargo, el arquero abogó para que sí fuera tenido en cuenta.

“La versión del hecho es que Torres no estaba convencido en el trabajo de Montero por los errores. No obstante, el arquero no aceptó la decisión técnica”, dijo Javier Hernández Bonnet.

“El caso es que tapó Montero, volvió a fallar y Torres se volvió a enojar”, añadió el periodista de BLU Radio.

Ante esta situación, este medio pudo conocer que Gabriel Camargo Salamanca, presidente del club Deportes Tolima, tuvo que mediar para que se bajaran los ánimos entre el técnico y el arquero.

Publicidad

“En las últimas horas Gabriel Camargo llamó a Montero y a Hernán Torres y les hizo saber cuáles eran sus obligaciones en el equipo”, indicó Bonnet.

“Les bajó la temperatura a los dos, pero también hay que decir que en el mercado internacional ha comenzado a sonar el nombre de Montero para que sea cedido ya que se ha convertido en un problema más que en en una solución”, puntualizó.

Escuche este comentario completo aquí: