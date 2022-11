Galería: Las nuevas camisetas de las selecciones para la Copa Centenario

La fabricante de ropa deportiva Nike canceló el acto de presentación del nuevo uniforme de la selección brasileña previsto para hoy por miedo a las protestas contra el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, informaron fuentes de la organización.



Por su parte el portero del Barcelona Claudio Bravo alabó hoy al nuevo seleccionador de Chile, el hispano-argentino Juan Antonio Pizzi, y defendió al exentrenador de la Roja, el también argentino Jorge Sampaoli, tras su polémica salida.



"Me tocó compartir una larga charla con Pizzi, y es grato cuando lo conoces. Te vas dando cuenta cómo es de persona, y no con una polémica que se hizo en Chile cuando me preguntan si lo conocía y dije que no", señaló en una entrevista con el portal electrónico Emol el capitán de la selección chilena.



Bravo agregó que nunca ha trabajado con Pizzi, pero que conoce "muy bien" su trayectoria como futbolista y como técnico.